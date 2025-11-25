Taylor Swift führt mit THE LIFE OF A SHOWGIRL Charts an – 7 Wochen auf 1

Das Album brach Streaming-Rekorde und übertraf Adeles historische Verkaufszahlen. Taylor Swift ist nicht zu bremsen.

Das neue Album von Taylor Swift, THE LIFE OF A SHOWGIRL, dominiert die Billboard 200 mittlerweile in der siebten Woche. Damit liegt die Platte derzeit auf dem zweiten Platz der am längsten auf Platz eins der Billboard Charts vertretenen Alben im Jahr 2025. Die Spitze führt bisher noch Morgan Wallens I’M THE PROBLEM, das insgesamt acht Wochen die Top eins belegte.

Solch hochkarätige Erfolge ist Taylor Swift jedoch längst gewohnt. Ihr vorheriges Werk THE TORTURED POETS DEPARTMENT war ganze zwölf Wochen auf Platz eins der Billboard 200. Insgesamt kann die US-amerikanische Sängerin auf 15 Nummer-eins-Alben blicken.

Weltweite Rekorde zum Release

Bereits direkt nach Veröffentlichungsstart brach die LP weltweite Verkaufsrekorde. Am ersten Tag des Release war THE LIFE OF A SHOWGIRL das meistgestreamte Album des Jahres auf Spotify. Die erste Single „The Fate of Ophelia“ wurde zum meistgehörten Song eines einzelnen Tages in der Geschichte der Plattform – und das innerhalb von nur 18 Stunden.

Auch die erste Verkaufswoche war erfolgreich wie kein anderes Album zuvor: Fast ein Jahrzehnt lang hielt die britische Sängerin Adele mit ihrer 2015 erschienenen LP 25 den Rekord für die stärkste Verkaufswoche. Insgesamt rund 3,482 Millionen Mal verkaufte sich das Album. THE LIFE OF A SHOWGIRL übertraf diesen Wert bereits nach fünf Tagen.

So funktionieren die Billboard 200

Die Billboard-200-Charts verzeichnen die beliebtesten Alben der Woche in den USA. Sie stellen eine wichtige Referenz für die Erfolgsmessung aktueller Künstler:innen dar. Grundlage für die Listung sind Konsumzahlen, die sich aus Albumverkäufen, Track- und Streamingzahlen zusammensetzen. Diese werden in Album-Einheiten zusammengefasst, die von dem Datenanalyse-Unternehmen „Luminate“ ermittelt werden.

Eine Einheit entspricht einem Albumverkauf, dem Verkauf von zehn einzelnen Titeln eines Albums oder 3.750 werbefinanzierten beziehungsweise 1.250 kostenpflichtigen/Abonnement-basierten On-Demand-Streams von offiziellen Audio- und Video-Inhalten eines Albums. Bei THE LIFE OF A SHOWGIRL entfällt die Umrechnung einzelner Titel, da keine Tracks separat erworben werden können, berichtete „Billboard“.