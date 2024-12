Taylor Swift verteilt millionenschweren Bonus an ihre Crew-Mitglieder

Die „Eras“-Tour soll umgerechnet knapp 1,9 Milliarden Euro eingespielt haben. Swift gab einen Batzen an Geld an die helfenden Hände ab.

Am 8. Dezember beendete Taylor Swift ihre 21-monatige „Eras“-Tour in Vancouver. Die enorme Geldsumme, die durch die Konzertreihe entstand, behielt sie nicht nur für sich. Die US-Sängerin gab davon auch ihren Crew-Mitgliedern etwas ab.

Knapp 187 Millionen Euro für die Mitarbeitenden

Berichten von „People“ zufolge habe die „Fortnight“-Interpretin in den vergangenen zwei Jahren 197 Millionen US-Dollar (rund 187 Millionen Euro) Boni an ihr Team gezahlt. Das Geld sei zusätzlich zu den Gehältern ausgeschüttet worden. Von dieser Summe haben wohl alle etwas gehabt, die bei ihrer Tournee mitgearbeitet haben – LKW-Fahrer:innen, Caterer, Techniker:innen, das Merch-Team, das Produktions-Team, Tänzer:innen, Schreiner:innen, Physiotherapeut:innen und viele mehr.

„Eine Geldsumme, die für diese Leute lebensverändernd ist“

Dass es Extra-Zahlungen während der „Eras“-Tour gab, berichteten wir bereits im August 2023, als damals von einem Boni in Höhe von insgesamt 55 Millionen US-Dollar (rund 52 Millionen Euro) die Rede war. Zu dieser Zeit verriet auch der Leiter des Konzerttransport-Unternehmens Shomotion, Mike Scherkenbach, dass viele Mitglieder der Produktionscrew Prämien in Höhe von je 100.000 US-Dollar (77.000 Euro) erhalten hätten. Zum amerikanischen „Rolling Stone“ sagte er: „Sie gibt eine Geldsumme, die für diese Leute lebensverändernd ist.“ Und: „Viele dieser Fahrer haben kein eigenes Haus, und mit einer solchen Summe kann man eine Anzahlung für ein Haus leisten. Das ist es, was mich wirklich glücklich macht. Diese Großzügigkeit ist ein entscheidender Faktor für diese Menschen.“

Rekordverdächtige Tournee endet mit Kuschelei

Mit dem Ende ihrer Tour kann Swift auf bahnbrechende Erfolge zurückblicken: Die Konzertreihe, die im März 2023 begann, spielte nach Schätzungen des Fachmagazins „Pollstar“ mehr als zwei Milliarden Dollar (rund 1,9 Milliarden Euro) ein. Das macht sie mit Abstand zur kommerziell erfolgreichsten Tournee in der Geschichte. Bisher hatte Elton John den Rekord gehalten. Mit seiner Abschiedstournee „Farewell Yellow Brick Road“ hatte er fast eine Milliarde US-Dollar eingespielt.

Swift ist fast zwei Jahre lang kreuz und quer durch die Welt getourt. Das Ende ihrer Reise hat sie dabei mit ihren Eltern zelebriert: Andrea und Scott Swift. Am ersten Abend ihrer dreitägigen Konzertreihe in Vancouver ist sie den beiden nach ihrer Show in die Arme gefallen. In ihrer Dankbarkeit fand der Weltstar am finalen Abend auch noch einige Worte für ihre Anhänger:innen, bevor sie die Bühne verließ: „Diese Tour war das Abenteuer meines Lebens […]“, beteuerte Swift. „Wir werden nie vergessen, dass ihr uns diesen Moment geschenkt habt.“