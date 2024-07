Taylor Swift zieht nach Hamburg: Panoptikum kündigt neue Wachsfigur an

Hamburgs Panoptikum erstrahlt mit neuer Taylor-Swift-Wachsfigur und wirbt mit Selfie ganz ohne VIP-Ticket.

Hamburg darf sich auf eine neue Attraktion freuen: Ab dem 13. August (2024) wird eine Wachsfigur von Taylor Swift ins Panoptikum auf der Reeperbahn einziehen. Dies ist eine willkommene Rückkehr der Sängerin in die Hansestadt, nachdem sie kürzlich erst zwei „The Eras“-Konzerte im Volksparkstadion gegeben hat.

Taylor Swift ganz ohne Konzertkarten treffen

Die Wachsfigur, die von der Berliner Künstlerin Lisa Büscher geschaffen wurde, stellt eine der neuesten Attraktionen des Panoptikums dar. Büscher, die bereits für die Wachsfigur von Ed Sheeran verantwortlich war, hat auch an diesem Projekt gearbeitet. Die Taylor-Swift-Figur reiht sich in die illustre Liste prominenter Persönlichkeiten im Panoptikum ein, zu denen unter anderem Adele, Udo Lindenberg und Robbie Williams gehören.

Als Deutschlands ältestes und größtes Wachsfigurenkabinett beherbergt das Panoptikum mehr als 120 Stars. Besucher:innen haben die Gelegenheit, die Wachsfigur von Taylor Swift zu bewundern und bei Interesse ein Selfie mit dem berühmten Abbild zu machen – jetzt heißt es also „Still halten und lächeln“. Selfies mit der kunstvollen Kopie der Sängerin kann man allerdings nicht nur in Hamburg machen. Auch Berlins Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds hat bereits ein Taylor-Swift-Abbild mit einem Outfit aus ihrer 1989-Ära.

Ein Blick hinter die Kulissen des Panoptikums

Die Herstellung einer Wachsfigur im Panoptikum ist ein langwieriger Prozess, der verschiedenste Schritte umfasst. Die Bildhauer:innen beginnen mit der präzisen Modellierung des Gesichts der prominenten Persönlichkeit. Dies erfolgt anhand von Pressebildern oder durch ein persönliches Treffen. Nachdem das Gesicht fertiggestellt ist, werden Hände und Körper der Figur detailliert gestaltet. Oft wird die Kleidung speziell angefertigt oder als persönliche Leihgaben der Stars bereitgestellt. Die gesamte Produktion einer Wachsfigur dauert mindestens zwölf Monate.

Das Hamburger Panoptikum blickt auf eine lange Geschichte zurück. Gründer Friedrich Faerber eröffnete eines der ersten Wachsfigurenkabinette in Deutschland. Ursprünglich wurden hier historische Figuren wie Könige und Kaiser sowie Kriminelle ausgestellt. Unter der Leitung von Dr. Hayo Faerber, dem Urenkel des Gründers, wird das Panoptikum als Familienunternehmen in fünfter Generation geführt. Die Tradition der Wachsbildkunst wird mit Leidenschaft fortgeführt und regelmäßig um neue Berühmtheiten ergänzt.

Am 27. und 28. Juli 2024 schloss Taylor Swift ihrer Tour durch Deutschland ab und gab nach erfolgreichen Auftritten in Gelsenkirchen und Hamburg ihr finales Konzerte im Münchener Olympiastadion. Ab dem 1. August wird die Sängerin ihre „The Eras“-Tour in Warschau, Polen, weiterführen.