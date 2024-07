Taylor Swifts Konzerte verursachen Gedächtnisverlust bei Fans

Shows von Taylor Swift sorgen für Gedächtnisverlust – dahinter steckt das Post-Konzert-Syndrom.

Viele Fans von Taylor Swift können es gar nicht erwarten, ihr Idol endlich live zu sehen und dann das: Nach dem Konzert können sie sich kaum an Details der Show erinnern. So ist es zumindest einigen Zuschauern ergangen, die von Gedächtnislücken nach dem lang ersehnten Event berichten. Schon nach den ersten Terminen der „Eras Tour“ erklärten einige Besucher, dass sie sich an Details wie bestimmte Songs, beim besten Willen nicht erinnern könnten.

So berichtete beispielsweise die zum Zeitpunkt des Konzerts 25-jährige Jenna Tocatlian aus New York, dass sie sich Taylor Swift im Gillette-Stadion in Massachusetts angesehen habe. Nach dem Auftritt habe sie versucht, den Abend Revue passieren zu lassen, speziell an das Lied „Better Man“ habe sie sich erinnern wollen: „Wenn ich das Fünf-Minuten-Video nicht hätte, das mein Freund freundlicherweise aufgenommen hat, als ich mitgetanzt habe, würde ich wahrscheinlich jedem erzählen, dass es nie passiert ist“, so der Swiftie. Wie ihr erging es offenbar schon mehreren Fans, denn auf Social Media erklären einige, dass auch sie Erinnerungslücken nach einem Konzert von Taylor Swift hatten.

Taylor Swift verursacht „Post-Konzert-Amnesie“

Tatsächlich lässt sich dies mit neuropsychologischen Vorgängen erklären. Die „Post-Konzert-Amnäsie“ ist laut dem Psychologen Dr. Punit Shah ein häufiger auftretendes Phänomen. Gegenüber „Daily Mail“ erklärte er, dass starke Gefühle das Gedächtnis hinsichtlich beeinflussen können. Betroffene erinnern sich dann stärker an das Gefühl des Moments, aber weniger an das, was sie gesehen haben. Shah vergleicht die Vorgänge, die bei solchen positiven Momente ausgelöst werden, mit jenen, die während traumatischer Ereignisse im Gehirn vor sich gehen. „Wenn Menschen ein Trauma durchleben, wird die Erinnerung manchmal verdrängt oder wird nicht richtig geformt.“

Psychologe Ewan McNay von der State University of New York erklärt zudem, dass Erinnerungslücken nicht nur nach Musik-Shows auftreten können. „Es kann jederzeit passieren, wenn man in einem extremen emotionalen Zustand ist.“ Gerade bei Shows von Taylor Swift kommt es offenbar zu starker Aufregung und Gefühlsausbrüchen. „Der Grund, warum das bei Konzerten von Taylor Swift passiert, ist, dass es sehr schwer ist, an Tickets zu kommen, die Erwartungen sehr hoch und die Emotionen gesteigert sind“, erklärt Dr. Shah. Möglicherweise ist das Phänomen auch derzeit so präsent, da die Sängerin die ganze Welt betourt und die Shows intensiv auf Social Media ausgewertet werden.