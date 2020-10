Tegan and Sara: High-School-Memoiren werden zur TV-Serie

Sara und Tegan Quin hier 2019 in New York City.

Nachdem Tegan and Sara vergangenen Herbst mit „High School“ eine Autobiographie ĂŒber ihre Teenagerzeit veröffentlicht haben, soll das Buch nun eine dazugehörige TV-Serie erhalten. Als Regisseurin hat man sich dafĂŒr die queere Filmemacherin und Schauspielerin Clea DuVall („Durchgeknallt“, „Veep“) mit an Bord geholt. Erscheinen soll die Coming-of-Age-Komödie via IMDb TV.



auf Instagram ansehen 😇 We are so excited about this! @officialclead @imdbtv

„High School“, wie sowohl die Memoiren als auch die Serie passend betitelt sind, folgt dem Werdegang der beiden Schwestern von ihrer Kindheit und Jugend im kanadischen Calgary bis hin zu ihrem jetzigen Status als Pop- und LGBTQ-Ikonen. In der Inhaltsangabe zur Serie heißt es:

„Vor einer Kulisse der Grunge- und Ravekultur der Neunziger wechselt die Serie zwischen den einheitlichen und voneinander abweichenden Erinnerungen der Schwestern, die außer einem Flur nichts voneinander trennt. Es ist eine Geschichte ĂŒber das Finden der eigenen IdentitĂ€t — eine Reise, die durch die Ähnlichkeit der inneren KĂ€mpfe der beiden Zwillingsschwester nur noch mehr an KomplexitĂ€t gewinnt.“

WĂ€hrend DuVall, die 2016 mit der Dramedy „The Intervention“ ihr RegiedebĂŒt feiern konnte, die Produktion der Pilotfolge ĂŒbernimmt, werden Tegan und Sara Quin als ausfĂŒhrende Produzentinnen an dem Projekt beteiligt sein. Ein offizieller Release-Termin zur Serie ist bisher noch nicht bekannt.

„High School“ bei Amazon.de kaufen

Die Memoiren des Indiepop-Duos wurden 2019 von einem dazugehörigen Album mit dem Titel HEY, I’M JUST LIKE YOU begleitet. Dieses besteht ausschließlich aus Songs, die die beiden bereits wĂ€hrend ihrer High-School-Zeit geschrieben und nun neu aufgenommen haben.

„HEY, I’M JUST LIKE YOU“-Albumtrailer:

Tegan and Sara – Hey, I’m Just Like You – New Album Announce auf YouTube ansehen

„WĂ€hrend wir an unseren Memoiren arbeiteten, stießen wir auf Kassetten, die wir seit 20 Jahren nicht mehr gehört hatten“, so Tegan ĂŒber den Anstoß fĂŒr das aktuelle Album. „Darauf befanden sich Dutzende unserer ersten Songs, die wir mit etwa 15 bis 17 Jahren geschrieben haben und die somit einen wichtigen Teil unserer High-School-Geschichte verkörpern.“

Um die ursprĂŒngliche Botschaft der Songs nicht zu verĂ€ndern, habe das Zwillingspaar außerdem nur minimale Änderungen an ihnen vorgenommen. „Bis auf einige winzige Optimierungen bei den Lyrics und der Struktur haben wir versucht, der Essenz jedes Songs treu zu bleiben“, so Sara.

„HEY, I’M JUST LIKE YOU“ im Stream hören:

Tegan and Saras VorgĂ€ngeralbum LOVE YOU TO DEATH erschien 2016 und wurde von ME-Autor Matthias Scherer in seiner Rezension als ihr „auf lyrischer Ebene schonungslosestes Album seit THE CON (2007)“ bezeichnet.