Der Musikexpress und die Hochschule Macromedia machen gemeinsame Sache und launchen die Videoreihe „That’s ME“. Wofür stehst du ein? Was willst du für dich und die Gesellschaft erreichen? Welche Musik, welcher Style, welches Hobby empowert dich? Diese Fragen stehen in den bunten Clips der Filmstudent*innen der Hochschule Macromedia im Vordergrund, die ab jetzt sowohl auf unserer Website als auch auf unserem Instagram-Kanal geteilt werden.

Für „That’s ME“ sind die Studierenden mit ihren Kameras losgezogen und haben spannende Persönlichkeiten mit den unterschiedlichsten Backgrounds und Haltungen in Bild und Ton festgehalten. Herausgekommen ist eine Serie an kurzen, markanten Portraits über facettenreiche Menschen und ihre starken Positionen.

Die Hochschule Macromedia ist eine Fachhochschule, an der man zum Beispiel Filmmaking im Bachelor studieren und sich so perfekt für eine Zukunft in der Medienbranche vorbereiten kann. In einem praxisnahen Studium werden sowohl technische als auch künstlerische Tools an die Hand gegeben. Die Clips, die die Studierenden in Zusammenarbeit mit MUSIKEXPRESS angefertigt haben, sind kleine Kunstwerke, die einen in die Welt der Leute eintauchen lassen und gleichzeitig zum Nach- und Weiterdenken anregen. „That’s ME“ ist Inspiration in Videoform und veranschaulicht die Vielfalt von äußerst kreativen Charakteren in und um Berlin.

Seht hier Teil 2 mit Ikenna, der die Welt mehr durch Musik entdecken will

Video: Sofia Koivusaari und Sebastian Thill

Musik: Ikenna Nwosu – „Skiing“

Die Studierenden Sofia Koivusaari und Sebastian Thill sagen zum Clip und der Wahl ihrer Hauptperson: „Mit der Wahl von Ikenna Nwosu als Protagonisten und seiner Darstellung im MUSIKEXPRESS-Clip wollten wir einen fröhlichen, offenen und neugierigen jungen Menschen zeigen, der seine Ziele verfolgt. Und wir möchten der Welt den optimistischen Geist eines jungen Künstlers vermitteln, der hoffentlich auch den Betrachter zu einem ähnlichen Lebensgefühl inspiriert. Seine Einstellung zum Leben vermittelt die Botschaft, dass man seine Augen und seinen Geist immer offen halten sollte.“

