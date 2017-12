„The Big Sick“ ist komplett auf PornHub gelandet, der Regisseur reagiert überragend

Im November startete „The Big Sick“ mit etwas Verspätung auch in den deutschen Kinos, bis zur Heimkino-Auswertung der Indie-Dramedy bleiben noch einige Monate, bei Amazon Prime, wo der Film landen wird, muss man also noch etwas Geduld zeigen. Glücklicherweise ist der Film von und mit Kumail Nanjiani jetzt schon online und gratis verfügbar. Und zwar auf der Porno-Website PornHub.

Normalerweise würden wir nicht auf einen solchen Streaming-Tipp hinweisen, allerdings scheint sich Nanjiani, der in dem Film Teile der Kennenlerngeschichte mit seiner Freundin erzählt, auch nicht an dem Leak auf PornHub zu stören:

For those of you who wanna watch #TheBigSick with your families & don’t have Amazon Prime or can’t afford to purchase it:

The whole movie is available on pornhub.

Don’t ask me how I know.

It’s under “interracial.”

This is not a joke.

— Kumail Nanjiani (@kumailn) December 24, 2017