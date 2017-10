The Breeders sind zurück mit ihrem ersten neuen Song seit acht Jahren

Vor gut vier Jahren feierten The Breeders das 20-jährige Jubiläum ihres Albums LAST SPLASH. Dafür trommelte sich die von Mitgliederwechseln geplagten und zwischenzeitlich komplett aufgelösten Band in Originalbesetzung für eine Tour zusammen. Die gemeinsame Zeit muss offenbar erneut zusammengeschweißt haben: Kim und Kelley Deal, Josephine Wiggs und Jim Macpherson haben neues Material aufgenommen. „Wait In The Car“ heißt der erste Song der Breeders seit 2009, den es nun zu hören gibt. Es ist zudem der erste neue Song der „alten“ Breeders seit 1993.

Der Song ist zwar nur knackige zwei Minuten und drei Sekunden lang, aber ein gehöriges Ausrufezeichen. Für das kunstvolle Video haben sich The Breeders mit den Künstlern Chris Bigg und Martin Andersen zusammengetan. In dem kurzen Clip sind etwa 800 Standbilder und Stilleben aneinander geschnitten wurden.

Zurzeit arbeitet die Band sogar im Studio an weiterem neuem Material. Im Herbst gehen sie auf Europatour, die sie am 24. Oktober auch zu einem exklusiven Gig in den Heimathafen in Berlin führt.