Die LP-Neuauflage wird als Extras auch die Archiv-Songs „Go Man Go” und „Divine Mascis“ beinhalten.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums ihres Durchbruchsalbums LAST SPLASH aus dem Jahr 1993 haben The Breeders eine Neuauflage der Platte angekündigt. Die Special Edition mit dem Titel LAST SPLASH (30TH ANNIVERSARY EDITION) zeichnet sich nicht nur durch ein Remastering der Songs aus, sondern wird auch die zwei neu entdeckten Archivsongs „Go Man Go” und „Divine Mascis“ enthalten.

Während „Go Man Go“ gemeinsam mit Pixies-Sänger Black Francis geschrieben wurde, entstand „Divine Mascis“ in Zusammenarbeit mit J Mascis von Dinosaur Jr. Das Jubiläums-Album wird am 22. September 2023 über 4D veröffentlicht. Anlässlich der Neuauflage gehen The Breeders auf Tournee und werden dabei von Belly, Screaming Females und Horsegirl begleitet.

Schaut Euch das Video zu „Go Man Go“ hier an:

Die US-Alternative-Rockband gründete sich im Jahr 1998 ursprünglich als Nebenprojekt von Kim Deal von den Pixies und Tanya Donelly von den Throwing Muses. Ihr jüngstes Album ALL NERVE wurde 2018 veröffentlicht – es war die erste Platte seit der 2009 erschienenen EP FATE TO FATAL.

