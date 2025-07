9 Fakten über Zwillings-Pop

Enjoy the Silence: 9 Fakten über die Stille in der Musik

Der Musikzirkus hält so einige eineiige Zwillinge parat. Vielleicht nicht ganz so gruselig wie diese beiden ­Mädchen aus dem Film „Shining“ – aber auch nicht ohne.

1. Tokio Hotel

Niemand würde einen Zwillings-Text ernst nehmen, würden die Kaulitz-Bros fehlen, oder? Zu Recht! Bei den ungleichen Geschwistern differieren dabei sogar die sexuellen Vorlieben. Doch trotz aller Unterschiede – gerade auch in der Selbstinszenierung und Selbstgestaltung – knallt einem die frappierende Ähnlichkeit der eineiigen Zwillinge sofort ins Auge. Dieses Geschwisterpaar ist so grell, man kann es vermutlich noch vom Weltraum aus sehen.

2. Bros

Der Name dieses späten 80s-Pop-Spektakels fungierte bereits als Wink mit dem Zaunpfahl. Ihr Hit „When Will I Be Famous?“ gilt zudem als Vorläufer zum Boy-Band-Hype der Neunziger.

Von den drei Typen sah einer immer aus wie ihr nagetieriger Fahrer. Die beiden anderen dagegen glänzten durch starke ­ Ähnlichkeit, denn auch Matt und Luke Goss sind eineiige Zwillinge.

3. Tegan & Sara

Im Jahr 2000 als ganz junges Indie-Gitarren-Duo entdeckt und gefördert worden von niemand Geringerem als Neil Young. Heute blicken die beiden Kanadierinnen auf eine Legacy von über zehn Alben zurück und haben das Korsett des einstigen Emo Lagerfeuersounds längst abgelegt, setzten zuletzt eher auf eine Art alternativen Breitwand-Pop. Spätestens seit ihrem jeweiligen Outing als lesbisch gelten die eineiigen Zwillinge als Galionsfiguren der nordame­rikanischen LGBTQ-Szene.

4. Good Charlotte

Stimmt, da gab es doch diese leicht räudigen Millennial-Punks von Good Charlotte, die nach ihrem Hit „Lifestyle Of The Rich And Famous“ recht schnell vom Bierbüchsenalltag zum Daten von It-Girls wie Paris Hilton abdrifteten.­ Heute unterhalten die eineiigen Zwillinge Benji und Joel sogar zusätzlich noch ein Poprock-Duo: The Madden Brothers.

5. The National

Diese eineiige Zwillingsbruderschaft ist dagegen etwas weniger mit Textmarker unterstrichen – allerdings pflegen auch Aaron und Bryce Dessner durchaus einen Partnerlook im Style, der ihre Ähnlichkeit auch mit bald 50 Jahren noch unterstreicht.

Typisch für Zwillingseltern übrigens: Man erkennt schon in der Namensgebung, wer der (wenige Minuten) „Ältere“ ist: In diesem Fall Aaron, denn auf A folgt B, also Bryce.

6. Bee Gees

Gleich drei Brüder stellten den schlaghosigen Kern der britisch-australischen Kult-Band mit ihrem ewigen „Saturday Night Fever“-Swag. Barry, der Älteste des Trios, lebt heute noch – die beiden (nicht identischen) Zwillinge Maurice und Robin verstarben beide jeweils an einer Darmerkrankung (2003 / 2012).

7. Biffy Clyro

Rote Haare und ein Game-of-Thrones-Vibe umweht das Zwillingspaar James und Ben Johnston der schottischen Progressive Indie Rocker Biffy Clyro. Um die Geschwisterschaft der beiden zu erfassen, muss man allerdings zweimal hinschauen. Liegt vor allem an den Frisuren. Denn nur einer von beiden kann noch das volle Haupthaar tragen. Ben hat jenes früh eingebüßt und trägt heute lieber Hut. Bisschen ungerecht die Gene hier, nicht wahr? Immerhin handelt es sich doch um Zwillinge.

8. Stieber Twins

Sie haben deutschen HipHop früh represented. Christian und Martin Stieber standen neben eigenen musikalischen Werken auch für Graffiti, DJing und vor allem das Produzieren von Beats. Stieber Twins gelten bis heute als stabile Familienmarke im hiesigen Rap.

9. The Breeders

Eines der glamourösesten eineiigen Zwillingspärchen im Alternative Pop stellen natürlich Kim und Kelley Deal dar. Beide singen und spielen Gitarre bei The Breeders. Kim Deal war zudem eine lange Zeit immer wieder bei den Pixies aktiv, letztes Jahr erschien ihr Solodebüt NOBODY LOVES YOU MORE.

Die symbiotische Beziehung zu Schwester Kelley ist sprichwörtlich im amerikanischen Musikbetrieb und lässt sich treffend illustrieren anhand dieses Kelley-Zitats auf die Frage, wessen Band The Breeders eigentlich sei: „Es ist Kims und meine Band, aber ich lasse sie in dem Glauben, es sei ihre Band. Und sie lässt mich wahrscheinlich denken, es sei unsere Band. Es ist ein totaler Mindfuck!“ Oder einfach: Geschwisterliebe.