„The Crown“: Erste Fotos zur finalen Staffel veröffentlicht

Am 16. November geht es mit der sechsten Staffel auf Netflix los. Hier gibt's die ersten Bilder zu sehen.

Bereits in der fünften Staffel von „The Crown“ schlüpfte Elizabeth Debicki in die Rolle der Prinzessin Diana. Mit den kantigen Gesichtszügen, dem kurzen, blonden Bob und dem skeptischen Blick von unten, verkörpert sie den Liebling der Öffentlichkeit nahezu exakt. Nun wurden erste Bilder der sechsten und finalen Staffel der Netflix-Serie veröffentlicht, die sich um den Tod von Charles‘ Ex-Ehefrau und seine Auswirkungen auf die britische Königsfamilie drehen wird.

Die Fotos zeigen nicht nur Lady Di, sondern auch ihre Söhne William und Harry, die in jungem Alter von Rufus Kampa und Fflyn Edwards gespielt und in späteren Jahren von Ed McVey und Luther Ford verkörpert werden. Die jungen Prinzen, die stets in schicken Polo-Hemden und Chino-Hosen gekleidet zu sein scheinen, stehen teils neckisch und teils wohlerzogen neben ihrer in Pink gekleideten Mutter. Die Foto-Sammlung zeigt außerdem ihr Vater Prinz Charles (heute König Charles III.), gespielt von Dominic West, sowie Porträts von Imelda Staunton als Queen Elizabeth II. und Salim Daw als Mohammed Al Fayed.

Seht hier die ersten Bilder zur neuen Staffel:

Die finale Staffel der Drama-Serie wird in zwei Teilen aufgeteilt sein und die Jahr 1997 bis 2005 abdecken. Der erste Part enthält vier Episoden und erscheint am 16. November auf Netflix. Dabei wird die Beziehung von Diana und dem ägyptischen Unternehmer Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla) in den Fokus gerückt, bis beide 1997 bei dem Autounfall in Paris ums Leben kamen.

Im folgenden Teil, der schließlich am 14. Dezember erscheinen wird und sechs weitere Folgen beinhaltet, wird beleuchtet, wie Prinz William nach dem Tod seiner Mutter wieder versucht, zurück ins Leben zu finden, und seine Romanze mit Kate Middleton (gespielt von Meg Bellamy) aufblüht. Auch die Hochzeit von Charles und Camilla (Olivia Williams) wird in der kommenden Staffel gezeigt.

Der Teaser der finalen „The Crown“-Staffel: