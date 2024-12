The Cure kündigen neues Album an – erstmals mit Termin!

Es soll bald wieder neues Material von The Cure geben – sehr bald sogar.

Robert Smith hat bekanntgegeben, dass ein neues The-Cure-Album „hoffentlich noch vor dem nächsten Sommer erscheinen wird“. Im November erst war SONGS OF A LOST WORLD rausgekommen, ihre erste Studioplatte seit 16 Jahren.

„Das Gegenstück zu ,Songs Of A Lost World‘“

In der britischen Radiosendung „X-Posure“ gab der Sänger am Sonntag (15. Dezember) zum wiederholten Male bekannt, dass ein weiteres Album bereits fast fertiggestellt sei. Lediglich die endgültige Reihenfolge der Tracks stehe noch nicht fest. „Es geht immer darum, welche Songs am besten zusammenpassen“, so Smith. Jetzt allerdings rückte der Goth-Rocker erstmals mit einem vagen Termin raus. Die neue LP sei „das Gegenstück zu SONGS OF A LOST WORLD und wird hoffentlich noch vor dem nächsten Sommer erscheinen“, sagte der 65-Jährige. „Es ist in mancher Hinsicht nicht so düster, obwohl es wahrscheinlich den traurigsten Song von allen enthält.“

Neben bereits live gespielten Songs, die es nicht auf das vorherige Album geschafft haben, werde es auch völlig neues Material geben. Robert Smith gab an, dass die Gruppe bereits vor über fünf Jahren 24 Titel für ein Doppelalbum aufgenommen habe. Für die Zukunft sieht das für Cure-Fans also nicht schlecht aus. „Es könnte noch zwei weitere Acht-Track-Alben geben, wenn wir wollen. Aber ich denke, dass das nächste wahrscheinlich zehn Songs enthalten wird“, so der Frontmann.

Der Quell neuer Stücke scheint unerschöpflich

Erst kürzlich äußerte sich der Songschreiber schon einmal zu den in den Startlöchern stehenden Nachfolge-Werken. Im Interview mit dem britischen „Absolute Radio“ sagte er Anfang Dezember, dass noch lange nicht Schluss mit neuen Cure-LPs sei. „Dann gibt es ein drittes, das völlig anders ist. Es ist wirklich eher zufälliges Zeug, wie nächtliche Studioaufnahmen. Aber einiges davon ist wirklich gut, es ist einfach sehr, sehr anders.“

Diese jetzige Ankündigung folgt auf die kürzliche Veröffentlichung des Live-Albums SONGS OF A LIVE WORLD vom exklusiven Release-Konzert der aktuellen Platte im Londoner „Troxy“. Was auf den ersten Blick wie ein gutes Tonträger-Geschäft in der Vorweihnachtszeit für The Cure wirkt, hat einen ehrenvollen Hintergrund. Die Band spendet sämtliche Erlöse aus den Verkäufen an „War Child“, eine NGO, die sich für die Zukunft von Kindern in Kriegsgebieten einsetzt.