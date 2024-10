The Cure: So erklärt Robert Smith „A Fragile Thing“

Der Track sollte eigentlich mal „Kill The Sun“ heißen …

Bevor am 1. November SONGS OF A LOST WORLD erscheint, haben The Cure mit „A Fragile Thing“ nun eine weitere Vorabsingle geteilt. Was es mit dem Track auf sich hat, hat Robert Smith in einem Videointerview offenbart. So teilt er darin mit, dass es sich um ein „Liebeslied“ handeln würde – aber nicht so eines, wie man vielleicht vermuten würde.

Es geht um das, was nicht zerstört werden kann

Der Cure-Kopf beginnt seine Erläuterungen mit den Worten: „Es ist das ‚Liebeslied‘ des Albums, aber es ist nicht wirklich ein Liebeslied in der Art, wie ‚Lovesong‘ [aus dem Jahr 1989] ein Liebeslied ist. Es geht um die Liebe und darum, dass die Liebe die beständigste aller Emotionen ist, denke ich.“ Und weiter: „Sie ist die stärkste Emotion, und sie ist unglaublich widerstandsfähig. Und doch gleichzeitig unglaublich zerbrechlich.“ Robert Smith ist sich seines Widerspruchs bewusst: „Das ist paradox, ich weiß, und ergibt nicht wirklich viel Sinn. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Manchmal hat man das Gefühl, dass man Gefahr läuft, etwas zu zerstören, und doch weiß man irgendwie, dass es nicht zerstört werden kann.“

Was einmal anders geplant war

In dem Interviewausschnitt erzählt Smith zudem, dass „A Fragile Thing“ eigentlich einen anderen Titel haben sollte und nicht einfach war, zu schreiben: „„Ursprünglich hieß es ‚Kill The Sun‘ und war ein ganz anderer Song, der dann zu diesem Lied mutierte – der sehr spezifisch für mich ist, nehme ich an. Aber ich hoffe, dass er bei anderen Leuten Anklang findet, denn [Liebe ist] eine universelle Sache.“

Der UK-Sänger, Gitarrist und Songschreiber geht bei der Erklärung des Albumtracks aber noch weiter ins Detail: „Es geht darum, dass man nicht der Person gerecht werden kann, von der man glaubt, dass man sie eigentlich sein sollte. Ich glaube, das hat mich dazu gebracht, den Song zu schreiben – diese Enttäuschung über mich selbst, denke ich.Das war der Kern des Stücks.“

In einem anderen PR-Statement zur Veröffentlichung lässt er die Welt noch wissen: „‚A Fragile Thing‘ handelt von den Schwierigkeiten, die wir haben, wenn wir uns zwischen einander ausschließenden Bedürfnissen entscheiden müssen, und davon, wie wir mit dem vergeblichen Bedauern umgehen, das diesen Entscheidungen folgen kann, auch wenn wir noch so sicher sind, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Es kann oft sehr schwer sein, die Person zu sein, die man wirklich sein muss.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Gedanke hinter SONGS OF A LOST WORLD

Zu dem 14. Studioalbum berichtet der 65-Jährige, dass er die Themen auf der Platte generell „universell“ halten wollte. „Auch wenn die meisten Songs sehr persönlich sind, sind es keine Dinge, die nur mir passieren“, so Smith.

Seht hier den Part des Videobeitrags:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bevor die Platte erscheint, kann neben „A Fragile Thing“ auch schon in „Alone“ reingehört werden. Die Tracklist zum neuen The-Cure-Album ist auch schon veröffentlicht worden. Here you go: