Der größte Fan von The Cure? Kylie Minogue!

Vor allem die „kristallklare“ Stimme von Robert Smith würde die Australierin umhauen.

Mit ihrem Auftritt auf der Pyramid Stage beim Glastonbury Festival 2019 schufen The Cure wohl ziemlich gute Erinnerungen. Auch prominenten Fans der Band ist das Konzert bestens im Gedächtnis geblieben. So sagte Kylie Minogue, dass die Goth-Rockband mit ihrem Set und insbesondere Robert Smith mit seiner Stimme sie nachdrücklich beeindruckt hätte. Sie sei Fan.

Minogue huldigt Robert Smith und The Cure

Im Podcast „Sidetracked“ erzählte die Sängerin, wie sie kurz vor den Männern aus dem südenglischen Crawley auf der gleichen Bühne gespielt hatte. Obwohl sie selbst bereits eine tolle Performance ablieferte, war sie von der musikalischen Darbietung Smiths & Co. überwältigt: „2019, nach meinem Glastonbury-Set, was sich anhört, als würde ich wirklich alles geben, waren sie der Headliner an diesem Abend und ich konnte nicht glauben, wie kristallklar seine Stimme war. Ich meine, die ganze Band war makellos.“

Die Auftritte von Kylie Minogue und The Cure bei Glastonbury 2019:

Die 56-Jährige vermutet, dass dieses Ereignis mitverantwortlich dafür gewesen sei, dass The Cure SONGS OF A LOST WORLD – ihr erstes Album nach 16 Jahren Pause – in Angriff genommen hätten: „Vielleicht war das auch ein Ansporn für sie, neue Musik zu machen.“ Als sie die Ankündigung der neuen Platte mitbekam, wurde aus der gestandenen Disco-Queen ein Fangirl: „Ich hatte einfach ein unglaubliches Gefühl in meiner Brust, weil ich so aufgeregt war.“ Bezüglich der Veröffentlichung der Cure-Single „Alone“ ist Minogue „sehr glücklich für sie und für uns alle“.

Neue The-Cure-Single thematisiert schonungslose Trennung

Nach „Alone“ heißt die nächste ausgekoppelte Lied von SONGS OF A LOST WORLD „A Fragile Thing“ und erscheint spätestens am 01. November. Die Midtempo-Ballade kommt mit einem harten Text und einem gemächlichen Tempo ohne Variationen daher. In der Rollenprosa geht um das Ende einer Beziehung und darauffolgenden mehr oder weniger direkten Vorhaltungen aus der Perspektive der Partnerin, gekennzeichnet durch eine knappe „She Said“-Einleitung. Der vollständige Song ist noch nicht veröffentlicht. Live-Versionen gibt es allerdings einige.