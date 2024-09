„Songs of a Lost World“: Cure-Chef Robert Smith bricht sein Schweigen

Der Cure-Chef über Inspirationen zum neuen Song „Alone“

Nun ist alles geklärt: „Songs of a Lost World“, das neue Album von The Cure, wird am 01. November 2024 das Licht der Welt erblicken. Am heutigen Donnerstag (26. September) wurde außerdem die Vorabsingle „Alone“ veröffentlicht. Welche physischen Formate des Longplayers (vorzu-)bestellen sind, lesen Sie hier.

Bislang gibt es noch kein Interview mit Robert Smith zum neuen Werk. Aber in der Pressemitteilung seiner Vertriebsfirma hat sich der 65-jährige Cure-Boss zumindest zur Entstehung von „Alone“ geäußert, einem Song, den die Band seit 2022 auch live aufgeführt hat.

Robert Smith ließ mitteilen: „Es ist der Track, der das Album eröffnete; sobald wir dieses Stück Musik aufgenommen hatten, wusste ich, dass es der Eröffnungssong war, und ich spürte, wie das ganze Album in den Fokus rückte.“

The Cure – „Alone“:

Und weiter: „Ich hatte eine Weile nach der richtigen Eröffnungszeile für den richtigen Eröffnungssong gesucht und mit der einfachen Idee des ‚Alleinseins‘ gearbeitet, immer mit diesem nagenden Gefühl im Hinterkopf, dass ich bereits wusste, wie die Eröffnungszeile lauten sollte… sobald wir mit den Aufnahmen fertig waren, erinnerte ich mich an das Gedicht ‚Dregs‘ des englischen Dichters Ernest Dowson… und das war der Moment, in dem ich wusste, dass der Song – und das Album – echt waren.“

Wer ist Ernest Dowson?

Ernest Dowson (*2. August 1867 in Lee, London; † 23. Februar 1900 in Catford, London) war ein englischer Dichter. Zeit seines Lebens beherrschte ihn die Tragik. Im Jahr 1894 starb sein Vater. Seine Mutter beging sechs Monate später Suizid. Dowson litt unter vielen Problemen und Krankheiten: Schulden, Schwindsucht, Alkoholsucht. Er starb im Alter von 32 Jahren an Tuberkulose. Seine Gedicht-Themen: Vergehen von Jugend und Schönheit, die Verweigerung von Liebe und die Ablehnung von Vergnügen.

The fire is out, and spent the warmth thereof,

(This is the end of every song man sings!)

The golden wine is drunk, the dregs remain,

Bitter as wormwood and as salt as pain;

And health and hope have gone the way of love

Into the drear oblivion of lost things.

Ghosts go along with us until the end;

This was a mistress, this, perhaps, a friend.

With pale, indifferent eyes, we sit and wait

For the dropped curtain and the closing gate:

This is the end of all the songs man sings.

Ob Robert Smith bis zur Veröffentlichung von „Songs of a Lost World“ noch weitere Track-Besprechungen nachreichen wird, ist derweil nicht bekannt. Auf der Cure-Website gibt es zumindest schon einen Teaser zum Lied „Endsong“