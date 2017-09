„The Current War“-Trailer: Benedict Cumberbatch wird zu Thomas Edison und streitet sich um die Strom-Vorherrschaft

Historische Figuren stehen Benedict Cumberbatch gut zu Gesicht. Als Alan Turing brillierte er in „The Imitation Game“ (auch wenn der Film große Schwächen hatte), auch in „12 Years a Slave“ überzeugte er als gutmütigster unter den Sklavenhaltern. Nun verkörpert Cumberbatch Thomas Edison, Erfinder mit Schwerpunkt Elektrizität. In „The Current War“ liefert er sich ein Wettrennen um die Vorherrschaft auf dem Strom-Markt in den USA.

Edisons Gegenspieler: George Westinghouse (Michael Shannon) und Nikola Tesla, der von Nicholas Hoult gespielt wird. Für das Historien-Drama, das von Alfonso Gomez-Rejon in Szene gesetzt wird, ist am Freitag ein erster Trailer erschienen, den Ihr Euch bei uns anschauen könnt. Kinostart ist der 11. Januar 2018, also passend zur Oscar-Saison.