Morrissey über die neue „Simpsons“-Folge: „Verletzend und rassistisch!“

Die „Simpsons“ haben eine lange Tradition, sich ironisch mit der Rockmusikgeschichte auseinanderzusetzen. Es gab zahlreiche Gastauftritte, von Roger Daltrey über U2 bis hin zu Paul McCartney. In der neuen Episode „Panic on the Streets of Springfield“, die am 18. April im US-amerikanischen Fernsehen lief, kommen nun auch The Smiths vor: Lisa Simpson hat in der Folge einen imaginären Freund, einen „depressiven Sänger aus den 80ern“, den sie verehrt.

Morrissey: „Bösartige Gerüchte“

Namentlich erwähnt wird er nicht, doch „Simpsons“-Drehbuchautor Tim Long teilte ein Teaserbild des Musikers auf Twitter. Die Animationsserie amüsierte sich also über den mürrischen Smiths-Sänger.

Okay, that’s it: best three „Simpsons Smiths songs“ get a physical copy of this poster for their mopey bedroom wall. Use hashtag #SimpsonsSmiths pic.twitter.com/LXy9ozELIW — Tim Long (@mrtimlong) April 15, 2021

Der Brite scheint darüber empört zu sein. Stunden nach Ausstrahlung der Episode hieß es in einem Statement auf seiner Facebook-Seite, die Serie habe in den letzten Jahren eine „Wendung zum Schlechten“ genommen.

Er schreibt unter anderem: „Sie sind unverzeihlich verletzend und rassistisch geworden. Die Show hat damit begonnen, großartige Einblicke in die moderne Kultur zu schaffen, aber ist seitdem dazu verkommen, aus billigen Kontroversen Kapital zu schlagen und bösartige Gerüchte zu verbreiten.“

„Die Simpsons“ laut Morrissey hasserfüllt

Für ihn sei die Show hasserfüllt geworden: „Aber wenn eine Show sich so weit herabbeugt, um hasserfüllte Taktiken zu verwenden, wie z.B. den Morrissey-Charakter mit seinem aus dem Hemd hängenden Bauch zu zeigen (obwohl er zu keinem Zeitpunkt seiner Karriere so ausgesehen hat), dann fragt man sich, wer hier wirklich verletzend, rassistisch ist.“

Surprising what a “turn for the worst“ the writing for The Simpson’s tv show has taken in recent years. Sadly, The… Gepostet von Morrissey Official am Sonntag, 18. April 2021

Da Morrissey nicht als Stimme für die Figur gewonnen werden konnte, wurde stattdessen Schauspiel-Star Benedict Cumberbatch für die Rolle verpflichtet. Die Simpsons haben noch nicht auf die Kritik von Morrissey reagiert.

