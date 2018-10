„The Killers”-Gitarrist Dave Keuning kündigt Solo-Album an

Foto: Getty Images for Uplift Family S, Michael Kovac. All rights reserved.

Dave Keuning, besser bekannt als Gitarrist der US-Rockband The Killers, bringt ein Solo-Album heraus. Unter anderem deswegen saß er auch die aktuelle Tour seiner Band aus.

Keunings Debütalbum trägt den Titel PRISMISM und soll am 25. Januar 2019 veröffentlicht werden. Keuning soll fast alle Instrumente auf dem Album selbst eingespielt haben. Getan hat er das in seinem Zuhause in San Diego.

Dem „Rolling Stone“ sagte er darüber: „Es war toll, weil ich meinen Sohn um mich herum haben konnte und kein Studio mieten und kein Equipment rein und wieder raus schleppen musste. Techniker und Produzenten kamen zu mir. Also durfte ich einfach aufwachen und kreativ sein. (…)”

Am 12. Oktober veröffentlichte Keuning „Restless Legs” ,die erste Single-Auskopplung seines Debüts – inklusive Musikvideo, in dem die Puppen tanzen:

Über die neue Single sagt Keuning im Interview: „’Restless Legs’ war sozusagen ein Experiment, wie man einen schnellen Popsong macht. Ich war Zuhause in meinem Studio und spielte mit Keyboard-Sounds herum. Das hat bestimmte Riffs ausgelöst, die einfach bouncy und spaßig zu spielen waren.”

Seine Solo-LP ist auch das erste Mal, dass Keuning als Sänger unterwegs ist. „Dieses Album zeigt Seiten an mir, von denen die Leute vorher nichts wussten", sagt Keuning darüber im Interview, und meint damit vor allem Ideen für Keyboard-Riffs, die Keuning bei The Killers nie richtig unterbringen konnte.

Keuning hat die The Killers-Tour zu Jahresbeginn nicht nur ausgelassen, um an PRISMISM zu arbeiten, sondern auch, um bei seiner Familie sein zu können. Trotzdem gibt es einige wenige Tourtermine für Keunings Debütalbum, zwei davon sogar in Europa.

PRISMISM-Tourdaten: