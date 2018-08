The Killers veröffentlichen Video zu „Wonderful Wonderful“

Vor rund einem Jahr veröffentlichten The Killers ihr aktuelles Album WONDERFUL WONDERFUL . Nun ist ein Musikvideo zum Titeltrack erschienen.

Das fünfte Album der amerikanischen Rockband erschien am 22. September 2017. Die erste Single „The Man“ gab es bereits seit Juni 2017 im Stream. Es folgten die Single „Run For Cover“ sowie der Titeltrack „Wonderful Wonderful“ – damals aber noch ohne Video.

Auch interessant The Killers Wonderful Wonderful ME-Autorin Julia Lorenz befand in ihrer Rezension: „The Killers schneidern auch auf WONDERFUL WONDERFUL Rockmusikträume für alle Menschen von Baltimore bis Brunsbüttel. Und nichts daran ist verkehrt.“ Über den Song schrieben wir: „’Wonderful, Wonderful‘ gibt sich als sperriger Rocksong, der nicht den direkten Weg über Dancefloor oder Stadion-Haupteingang wählt.“

Das entsprechend sperrige Musikvideo kommt nun in schwarz-weißer Collagen-Optik daher. Die Muschel, die auf dem Albumcover von WONDERFUL WONDERFUL abgebildet ist und auch im Songtext vorkommt, spielt darin eine große Rolle.

„Keep an ear to the shell, keep an ear to the shell

Stay on the path that leads to the well“