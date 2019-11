The Killers kündigen neues Album und Tournee für 2020 an

Das wird Dich auch interessieren





Unter dem Titel IMPLODING THE MIRAGE wird das sechste Album von The Killers im Frühjahr 2020 erscheinen – gerade rechtzeitig zu ihrer bisher größten UK- und Irland-Tournee. Das genaue VÖ-Datum wurde noch nicht bekannt gegeben. Für ihre Stadiontournee sind unter anderem Konzerte in Manchester, London und Dublin geplant. Deutschland-Shows stehen bisher nicht auf ihrem Reiseplan.

The Killers aus Las Vegas haben weltweit mehr als 20 Millionen Tonträger verkauft. Ihre bekannteste Single ist „Mr. Brightside“, ihre erfolgreichste „Human“. Das aktuelle Album der Killers WONDERFUL WONDERFUL erschien 2017. Erst im vergangenen Monat haben The Killers Hinweise darauf gegeben, dass der Nachfolger bald erscheinen könnte. Sie veröffentlichten eine Liste mit möglichen Songs. Titel wie „Blowback“, „Party People“ und „When Dreams Run Dry“ waren darauf zu finden.

Kürzlich sprach Killers-Schlagzeuger Ronnie Vannucci Jr. mit dem „NME“ über die Arbeit an der kommende Platte: „Ich würde das nicht als Konzeptalbum bezeichnen, aber wir beginnen, die Fäden eines Konzepts zu sehen, und wir haben Spaß dabei. Ich will nicht sicher sagen, was das Konzept ist, aber ich würde sagen, es macht bisschen mehr Spaß und ich liebe das. Ich mag auch dunkle Platten. Nur Brandon (Flowers, Sänger, Anm.) und ich waren im Studio. Wir hatten Spaß an der Tatsache, dass wir Gitarrist und Bassist nicht dabei hatten. Es klingt so anders.“

Gitarrist Dave Keuning und Bassist Mark Stoermer hatten sich vor der zurückliegenden Tournee aus verschiedenen Gründen dazu entschieden, ihre Band live nicht zu begleiten. Vom Studio war damals nicht die Rede.