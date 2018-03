„The Looming Tower“: Amazon Prime Video zieht schlechte deutsche Fassung zurück

Seit einer Woche hat Amazon Prime Video ein neues Serien-Highlight in der Mediathek. „The Looming Tower“ heißt die Buchverfilmung (das Buch von Lawrence Wright wurde mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet), in der Jeff Daniels und Peter Sarsgaard tragende Rollen spielen. Die Mini-Serie, die bei der 68. Berlinale im Zoo Palast ihre Premiere feierte, erzählt die Ereignisse nach, die 2001 zum Anschlag auf das World Trade Center in New York führten.

Im Fokus stehen dabei die amerikanischen Behörden FBI und CIA, die sich bei Ermittlungen zu Terrorismus Steine in den Weg legen und Informationen vorenthalten. Am Ende steht die Frage: Hätten die von Osama bin Laden geplanten Anschläge verhindert werden können, wenn die Dienste besser zusammengearbeitet hätten?

Hektische Übersetzung

Eine eindeutige Antwort auf diese Frage wird die Serie nicht geben, spannend und lehrreich ist „The Looming Tower“ trotzdem. Weil die globale Jagd auf Terroristen und deren Anschläge Ende der 90ern ebenfalls Teil der Vorgeschichte zu 9/11 sind – so zum Beispiel der Bombenanschlag auf die US-Botschaft in Nairobi, der in der allerersten Episode der Mini-Serie thematisiert wird. Die Jagd nach möglichen Tätern führt über Afrika, den Nahen Osten, Pakistan und Albanien. Dazu werden die privaten Konflikte der Ermittler in den Vordergrund gerückt – konnten sie sich nicht auf ihre Arbeit konzentrieren, weil sie zu sehr mit Affären beschäftigt waren?

Zuschauer, die unbedingt die deutsche Fassung der Serie schauen möchten, haben ab heute ein Problem. Denn Amazon Prime Video hat die synchronisierte Fassung der Serie aus der Mediathek entfernt. Es kam zu Beschwerden über hölzerne und teils wirre Dialoge, bei der Übersetzung der im original englischsprachigen Show wurde offensichtlich zu hektisch gearbeitet.

Die zehn englischsprachigen Episoden werden planmäßig ausgestrahlt, eine neue deutsche Fassung wird zeitnah nachgereicht. Dem Tagesspiegel sagte ein Amazon-Sprecher: „Die deutsche Fassung von ‚The Looming Tower‘ steht nicht länger zur Verfügung, weil sie den hohen Anforderungen von Prime Video nicht entsprach.“

Den Trailer zur Serie könnt Ihr Euch hier anschauen: