„The Boys“ Staffel 5: Start, Cast und Handlung des Finales

Die finale Staffel von „The Boys“ startet am 8. April auf Prime Video. Jared Padalecki und Jensen Ackles verstärken den Cast für das große Finale.

Das Startdatum der fünften und letzten Staffel der Erfolgsserie „The Boys“ wurde bekannt gegeben. Am 8. April 2026 werden die ersten beiden Folgen des Finales auf Prime Video veröffentlicht.

Auch das Schauspieler:innen-Ensemble wurde nun bekannt gegeben: Neben den bereits vertrauten „The Boys“-Stars wie Antony Starr als Homelander, Karl Urban als Billy Butcher und Erin Moriarty als Annie January sind auch neue Stars in der Besetzung dabei. So wird unter anderem Jared Padalecki Teil der neuen Staffel sein. Der 43-Jährige wurde vor allem durch die Serien „Walker“ und „Supernatural“ bekannt. Auch sein „Supernatural“-Kollege Jensen Ackles ist an Bord für das große Finale.

Ausnahmezustand und Gefangenschaft: So geht es in Staffel 5 weiter

Sechs Jahre nach dem Start der ersten Staffel geht die Story nun weiter: Inhaltlich schließt der Beginn des Finales direkt an die letzten Geschehnisse der vierten Staffel an. Der neue US-Präsident Steven Calhoun, gespielt von David Andrews, verhängte den Ausnahmezustand. Nun bekommt Annie es mit Homelander und seinem Regime zu tun, Kimiko ist verschwunden und Mothers Milk, Hughie und Frenchie befinden sich im „Freedom Camp“ in Gefangenschaft. Bereits im Trailer sowie in der Spin-Off-Serie „Gen V“ wurden spannende Entwicklungen des Plots hingewiesen.

Hier geht es zum Trailer der fünften Staffel von „The Boys“:

Von Spin-Offs bis Mexico: Das erweiterte „The Boys“-Universum

Produziert wurde die Serie von den Amazon Studios und Sony Pictures Television. Die Idee stammt aus den Federn des Trios Eric Kripke, Evan Goldberg und Seth Rogen. Seit dem ersten Start entwickelte sich die Serie zu einer Kultshow, an die bereits weitere filmische Umsetzungen anknüpfen: das Spin-Off „Gen V“ und die animierte Anthologie-Version „The Boys: Diabolical“.

Auch weitere Spin-Offs befinden sich aktuell bereits in der Entwicklung: „Vought Rising“ wird sich näher mit den Charaktere Soldier Boy und Stormfront drehen. In der zukünftigen Serie „The Boys: Mexico“ wird der Handlungsschauplatz erstmals nicht das Universum, sondern ein Land der Erde sein. Veröffentlichungsdaten stehen hier allerdings noch aus.