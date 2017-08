„The Meyerowitz Stories“ auf Netflix: Noah Baumbach lässt Adam Sandler zu Höchstform auflaufen

Seit „Punch Drunk Love“ wissen wir ja, dass in Adam Sandler tatsächlich ein guter Schauspieler steckt. Sobald er von einem hochklassigen Regisseur unter die Fittiche genommen wird und sein Spiel reduziert, sieht man das Talent, das Sandler in seinen Blödelkomödien erfolgreich versteckt. Mit Noah Baumbach hat Sandler nun wieder einen Regisseur gefunden, der sein Talent hervorkitzelt. In der Tragikomödie „The Meyerowitz Stories (New and Selected)“ spielt Sandler neben Ben Stiller, Dustin Hoffman, Emma Thompson und Adam Driver.

Noah Baumbach („Frances Ha") feierte mit seiner Geschichte über ein erwachsenes Geschwistertrio, das aus dem Schatten des erfolgreichen Vaters treten möchte, Premiere bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes. Es ist (neben „Okja") die zweite Netflix-Produktion, der diese Ehre zuteil kam. Und die Familiengeschichte kam gut an: Bei Rotten Tomatoes steht „The Meyerowitz Stories" bei 88 Prozent, hysterische Kritiker forderten schon in Cannes eine Oscar-Nominierung für Adam Sandler.

Am 13. Oktober wird der Film an Deutschland anlaufen, allerdings exklusiv auf Netflix. Ein erster Trailer ist nun erschienen: