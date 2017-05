The National teasern offenbar ihr neues Album an

The National haben ein kryptisches Video auf ihren Social-Media-Kanälen gepostet. In einem 31-sekündigen Clip sieht man eine Art Mitschnitt aus einer Nachrichtensendung, erkennt aber nur eine wackelig gefilmte Hausfassade. Die Newsticker-Zeile darunter blendet wiederholt den Titel „Sleep Well Beast“ und die Unterzeile „The System Only Dreams In Total Darkness“. Untermalt ist das Video von einem verzerrten Gitarrensound, der in dieser Form kaum als Teil eines Songs ausgemacht werden kann.

Ob „Sleep Well Beast“ steht auch als einziger Begleittext im Facebook-Posting zu besagtem Video. Ob es sich dabei um einen neuen Song- oder gar um den kommenden Albumtitel handelt, darüber kann bisher nur spekuliert werden. Dass es sich bei diesem Teaser um einen Vorboten zu The Nationals neuem Album handeln dürfte, gilt indes als wahrscheinlich: Der Vorgänger TROUBLE WILL FIND ME erschien 2013, von einem neuen Album ist schon länger die Rede. Zudem haben The National ihr Titel- und Profilbild auf Facebook geändert – Veränderung steht also offenbar an.