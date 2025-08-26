Verlosung: Gewinne Tickets für Matt Berninger live & Vinyl-Album GET SUNK

Taylor Swift veröffentlicht neue Vinyl-Edition von THE LIFE OF A SHOWGIRL

Clipse & Kendrick Lamar: Erste Live-Performance von „Chains & Whips“

So gewinnst du je zwei Konzerttickets für Matt Berninger in Deutschland, sowie eine Vinyl-Ausgabe seines neuen Albums GET SUNK.

Der Frontmann von The National, Matt Berninger, hat fünf Jahre nach seinem Debütalbum SERPENTINE PRISON sein zweites Soloalbum GET SUNK veröffentlicht. Im September kommt die Indie-Ikone für Konzerte nach Deutschland. Dafür verlosen wir je zwei Tickets, sowie eine Vinyl-Ausgabe des neuen Albums.

Matt Berninger: Meister der Indie-Klangwelten

Mit seiner tiefen Baritonstimme und einer Bildsprache, die zwischen Melancholie und scharfer Beobachtung oszilliert, hat Matt Berninger den Sound der Band geprägt. Neben seiner Arbeit mit The National suchte Berninger jedoch immer wieder nach anderen Ausdrucksformen. So gründete er 2015 mit Brent Knopf das Projekt EL VY, dessen Album RETURN TO THE MOON im Vergleich zu den ernsten Klängen seiner Hauptband etwas spielerischer und leichter wirkte.

Von SERPENTINE PRISON zu GET SUNK: Die Solo-Reise von Matt Berninger

2020 erschien dann sein erstes Soloalbum SERPENTINE PRISON, das besonders wegen seiner intimen Mischung aus Folk und Soul gelobt wurde. Nach vielen Jahren der Schreibblockaden meldete sich der Musiker im Mai diesen Jahres zurück aus der Krise und präsentiert nun auf Tour sein zweites Album, GET SUNK.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Verlosung: 2 Konzerttickets und das neue Matt Berninger Album auf Vinyl

Für seine Show in Hamburg, wie auch für die bereits ausverkaufte Show in Berlin, verlost MUSIKEXPRESS je zwei Tickets und die Vinyl-Ausgabe von GET SUNK.

04.09.2025 Berlin – Huxleys Neue Welt

08.09.2025 Hamburg – Grosse Freiheit 36

Der Support jeweils: Ronboy.

Wer gewinnen will, muss einfach eine E-Mail an verlosung@musikexpress.de schreiben und den vollen Namen, sowie Adresse angeben. Dazu das Stichwort „Matt Berninger“ in den Betreff. Teilnahmeschluss ist der 02.09.25. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!