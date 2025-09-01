Matt Berninger in Berlin: Tickets, Support, Setlist, Anfahrt & Wetter

Am 04. September kommt der The-National-Sänger mit seinen Solosongs für ein Konzert nach Berlin. Hier gibt es alle Infos

Matt Berninger, die unverwechselbare Stimme von The National, kommt im Herbst nach Berlin. Am Donnerstag, dem 4. September 2025, spielt der US-Sänger in Huxleys Neue Welt und präsentiert dabei sein neues Soloalbum GET SUNK. Mit seiner tiefen, melancholischen Stimme und poetischen Texten gilt Berninger seit über zwei Jahrzehnten als einer der prägenden Künstler des Indie-Rocks. Alles zum Gig in der Hauptstadt erfahrt ihr hier.

Tickets für Matt Berninger in Berlin: Preise und Verfügbarkeit

Das Konzert in Berlin ist bereits ausverkauft. Restkarten oder Angebote über Drittanbieter sind nicht garantiert und mit Vorsicht zu genießen.

Einlass & Support

Der Einlass in Huxleys Neue Welt beginnt um 19:00 Uhr, Konzertstart ist um 20:00 Uhr. Als Support-Act steht die US-Künstlerin Ronboy auf der Bühne, die mit sanften Melodien und emotionaler Tiefe ihr Debütalbum PITY TO LOVE vorstellt. Gegen 23 Uhr ist mit dem Ende der Show zu rechnen.

Setlist

Auch wenn es dazu keine offizielle Ansage gibt, kann sich an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist so aussehen:

  1. No Love
  2. Frozen Oranges
  3. Breaking Into Acting
  4. Distant Axis
  5. Serpentine Prison
  6. Silver Springs
  7. Junk
  8. All for Nothing
  9. Nowhere Special
  10. One More Second
  11. Silver Jeep
  12. Little by Little
  13. Times of Difficulty
  14. Terrible Love
  15. Dumb Question
  16. Bonnet of Pins
  17. Blue Monday
  18. Inland Ocean
Anfahrt & Parken

Die offizielle Adresse von Huxleys Neue Welt lautet: Hasenheide 107–113, 10967 Berlin-Neukölln. Am besten ist die Location mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die U-Bahn-Linie U8 hält am Hermannplatz, von dort sind es nur rund drei Minuten zu Fuß bis zum Eingang.

Auch mehrere Buslinien, darunter die 171, 194, M29 und M41, fahren den Hermannplatz an. Als Orientierungspunkt dient das markante Bauhaus-Gebäude direkt an der Hasenheide. Wer mit dem Auto anreist, sollte also etwas mehr Zeit für die Parkplatzsuche einplanen.

