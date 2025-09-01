Matt Berninger in Berlin: Tickets, Support, Setlist, Anfahrt & Wetter

RK und Genezio in den TikTok-Charts: Ist „Viano“ der neue Sommerhit?

Am 04. September kommt der The-National-Sänger mit seinen Solosongs für ein Konzert nach Berlin. Hier gibt es alle Infos

Matt Berninger, die unverwechselbare Stimme von The National, kommt im Herbst nach Berlin. Am Donnerstag, dem 4. September 2025, spielt der US-Sänger in Huxleys Neue Welt und präsentiert dabei sein neues Soloalbum GET SUNK. Mit seiner tiefen, melancholischen Stimme und poetischen Texten gilt Berninger seit über zwei Jahrzehnten als einer der prägenden Künstler des Indie-Rocks. Alles zum Gig in der Hauptstadt erfahrt ihr hier.

Tickets für Matt Berninger in Berlin: Preise und Verfügbarkeit

Das Konzert in Berlin ist bereits ausverkauft. Restkarten oder Angebote über Drittanbieter sind nicht garantiert und mit Vorsicht zu genießen.

Einlass & Support

Der Einlass in Huxleys Neue Welt beginnt um 19:00 Uhr, Konzertstart ist um 20:00 Uhr. Als Support-Act steht die US-Künstlerin Ronboy auf der Bühne, die mit sanften Melodien und emotionaler Tiefe ihr Debütalbum PITY TO LOVE vorstellt. Gegen 23 Uhr ist mit dem Ende der Show zu rechnen.

Setlist

Auch wenn es dazu keine offizielle Ansage gibt, kann sich an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist so aussehen:

No Love Frozen Oranges Breaking Into Acting Distant Axis Serpentine Prison Silver Springs Junk All for Nothing Nowhere Special One More Second Silver Jeep Little by Little Times of Difficulty Terrible Love Dumb Question Bonnet of Pins Blue Monday Inland Ocean

Anfahrt & Parken

Die offizielle Adresse von Huxleys Neue Welt lautet: Hasenheide 107–113, 10967 Berlin-Neukölln. Am besten ist die Location mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die U-Bahn-Linie U8 hält am Hermannplatz, von dort sind es nur rund drei Minuten zu Fuß bis zum Eingang.

Auch mehrere Buslinien, darunter die 171, 194, M29 und M41, fahren den Hermannplatz an. Als Orientierungspunkt dient das markante Bauhaus-Gebäude direkt an der Hasenheide. Wer mit dem Auto anreist, sollte also etwas mehr Zeit für die Parkplatzsuche einplanen.