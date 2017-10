„The New Mutants“-Trailer: Arya Stark ist Teil der neuen X-Men

Mit „X-Men: Apocalypse“ wurde das X-Men-Franchise 2016 ein bisschen gegen die Wand gefahren, der Film weckte deutlich weniger Interesse beim Publikum als die Vorgänger. Deshalb hat Regisseur Bryan Singer sich neuen Projekten zugewandt, während Josh Boone nun den Regiestuhl für „The New Mutants“ übernimmt. Und wie der Titel es schon sagt, werden die Zuschauer ab dem 12. April 2018 eine neue Generation von Superhelden erleben können.

Mit dabei: Maisie Williams, die in „Game of Thrones“ die Stark-Tochter Arya spielt. In „The New Mutants“ wird sie zu Wolfsbane, Anya Taylor-Joy wird zu Magik und Charlie Heaton zu Cannonball. Der erste Trailer zum Film wurde am Freitag veröffentlicht und erinnert in der Tonalität stark an „Logan“, dem letzten Film mit Hugh Jackman als Wolverine.

Der Grund: Düsteres Setting und kindliche Mutanten. „Logan“ war ein besonders rauer Superheldenfilm, das Studio Fox versucht das Konzept nun fortzuführen und etabliert zumindest im Trailer eine Haunted-House-Stimmung. Den ersten Trailer zum Film könnt Ihr Euch hier anschauen: