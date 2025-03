„X-Men“-Stars Ian McKellen & Patrick Stewart machen bei „Avengers“ mit

Marvel: Rihanna feiert mit „Lift Me Up“ Comeback in „Black Panther: Wakanda Forever“

US Box Office: „Black Panther“ schlägt die „Avengers“ und „The Last Jedi“

Es ist offiziell: Ian McKellen und Patrick Stewart werden im neuen „Avengers“-Film ihre „X-Men“-Parts übernehmen. Das Duo wird neben vielen weiteren Stars in „Avengers: Doomsday“ dabei sein.

Nur als Reminder: Stewart spielte zuletzt Professor Charles Xavier in „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“, während McKellen zuletzt Magneto in „X-Men: Days of Future“ Past mimte.

Viele Bekannte am Start

Marvel hat nämlich in einem Livestream bekannt gegeben, wer alles bei „Avengers: Doomsday“ mit von der Partie sein wird. So gesellen sich die beiden zu den „Black Panther“-Darsteller:innen Letitia Wright, Winston Duke und Tenoch Huerta Mejía, den „Thor“-Stars Chris Hemsworth und Tom Hiddleston, dem „Ant-Man“ Paul Rudd, den aus „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ bekannten Simu Liu und den „Captain America“-Darstellern Anthony Mackie und Sebastian Stan.

Die Schauspieler:innen des „Fantastic Four“-Reboots werden ebenfalls mitmischen – darunter die Oscar-Nominierte Vanessa Kirby und der „Stranger Things“-Darsteller Joseph Quinn sowie die „Thunderbolts“-Stars Florence Pugh und David Harbour.

Neben ihnen werden weitere „X-Men“-Bekannte wie Kelsey Grammer, Rebecca Romijn, James Marsden und Alan Cumming zu sehen sein. Channing Tatum, der für die Hauptrolle in einem eigenständigen „Gambit“-Film vorgesehen war, wird ebenfalls am Start sein. Und was auch schon klar ist: Robert Downey Jr. wird den Part des Bösewichts Doctor Doom übernehmen.

Der Film wird von dem Regie-Team Anthony und Joe Russo poliert, die bereits bei vier Filmen des Marvel Cinematic Universe das Drehen übernommen hatten. Ihr vorheriger Actioner für das Studio war „Avengers: Endgame“ aus dem Jahr 2019, der weltweit über 2,79 Milliarden US-Dollar einspielte.

Was einen erwarten wird

Und was gibt es von der Regie zum neuen Streifen zu verlauten? „Das Einzige, was ich über den Film sagen werde, ist Folgendes: Wir lieben Schurken, die denken, dass sie die Helden ihrer eigenen Geschichte sind“, so Joe Russo gegenüber „The Playlist“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Plus: „Erst dann werden sie dreidimensional und interessant. Und wenn man einen Schauspieler wie Robert Downey Jr. hat, muss man einen gut geformten, dreidimensionalen Charakter für das Publikum schaffen. Darauf liegt ein großer Teil unserer Aufmerksamkeit.“

Zeitplan-Check

Die Dreharbeiten zu „Avengers: Doomsday“ haben gerade in London begonnen. Im Mai 2026 soll das neue Abenteuer dann in die Kinos kommen.