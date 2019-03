The Raconteurs: „Wir haben das Rock ’n‘ Roll-Album gemacht, auf das ihr gewartet habt!“

Foto: NBCU Photo Bank via Getty Images, NBC. All rights reserved.

Jack White Auftritt bei THE TONIGHT SHOW mit Jimmy Fallon im September 2016

The Raconteurs haben bestätigt, dass ihr lang erwartetes drittes Album endlich fertig ist. Die Band postete am Abend des 15. März ein kurzes Video bei Twitter. Die Aussage des Clips: „Wir haben gerade das Rock&Roll-Album fertiggestellt, auf das ihr gewartet habt.“

Die bisher noch unbenannte LP wird die erste Veröffentlichung der Racounters seit dem Album CONSOLERS OF THE LONELY aus dem Jahr 2008. Ihr Debüt BROKEN BY SOLDIERS wurde 2006 veröffentlicht.

Die Band um Jack White gab im vergangenen Jahr bekannt, dass es Pläne für eine neue Platte gebe, nachdem sie sich mit zwei neuen Songs, „Sunday Driver“ und „Now That You’re Gone“, zurückmeldete.

The Raconteurs gaben kürzlich bekannt, dass sie am 13. April eine neue Single für den Record Store Day 2019 veröffentlichen werden.

Die Band war zuletzt 2011 live aktiv. 2018 veröffentlichte Sänger und Gitarrist Jack White ein neues Soloalbum, BOARDING HOUSE REACH, und arbeitete weiterhin mit seiner anderen Band, The Dead Weather, zusammen.