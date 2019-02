„The Show Must Go On“: Queen und Adam Lambert kündigen neue Dokumentation an

Adam Lambert (links) und Brian May von Queen 2019 in Hollywood

Queen kündigte eine neue Dokumentation mit dem Namen „The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story“ an. Seit 2011 tourt Adam Lambert mit den Gründungsmitgliedern von Queen, Roger Taylor und Brian May unter dem Namen Queen + Adam Lambert. In der zweistündigen Dokumentation soll es Einblicke hinter die Kulissen und in die Karriere von Adam Lambert geben, seit er 2009 bei der Casting-Show „American Idol“ im Finale zusammen mit Queen aufgetreten ist.

In der Dokumentation sollen unter anderem die Bandmitglieder von Queen, Simon Cowell, der bei „American Idol“ in der Jury sitzt und Rami Malek, der im Biopic „Bohemian Rhapsody“ den verstorbenen Freddy Mercury spielt und dafür auch den Oscar als bester männlicher Hauptdarsteller gewann, zu Wort kommen.

Die Oscar-Nacht 2019 wurde von Lambert und Queen mit den Songs „We Are The Champions“ und „We Will Rock You“ eröffnet. Insgesamt gewann „Bohemian Rhapsody“ vier Academy Awards und somit die meisten Preise des Abends.

