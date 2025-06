„The Sixth Sense“-Star wegen Trunkenheit verurteilt – 3 AA-Treffen pro Woche

Der 37-jährige Schauspieler Haley Joel Osment wurde im April in einem Skigebiet in Kalifornien festgenommen – wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Inzwischen ist er wegen mehrerer Vergehen angeklagt, darunter auch wegen Drogenbesitzes.

Kameraaufnahmen der Polizei zeigen den Moment der Verhaftung: Beamte finden mutmaßlich Kokain – und Osment beschimpft einen der Polizisten mit einer antisemitischen Äußerung. Jetzt stand der ehemalige Kinderstar vor Gericht.

Die Auflagen und Osments Reaktion

Am Montag, den 2. Juni, ordnete ein Richter an, dass Osment in den kommenden sechs Monaten mindestens dreimal pro Woche an Treffen der Anonymen Alkoholiker teilnehmen muss. Zusätzlich wurde er verpflichtet, sich zweimal wöchentlich einer Therapiesitzung zu unterziehen.

Der Staatsanwalt hatte Einspruch gegen diese Auflagen erhoben und dabei auf Osments frühere Verurteilungen wegen Trunkenheit am Steuer sowie auf seine antisemitischen Äußerungen hingewiesen. Der Richter wies den Einspruch jedoch zurück.

Gegenüber der „New York Post“ zeigte sich Osment nach seiner Verhaftung reumütig: „Ich bin absolut entsetzt über mein Verhalten. Ich entschuldige mich aus tiefstem Herzen bei allen, die das verletzt. Was aus meinem Mund kam, war unsinniger Müll – ich habe die jüdische Gemeinde im Stich gelassen, und das trifft mich am meisten.“ Die antisemitischen Beleidigungen, so Osment, habe er „im Rausch“ geäußert.

Er erwähnte auch die harten Einschnitte in seinem Leben in den letzten Monaten. Bei den Bränden in Kalifornien im Januar verlor Osment sein Haus in Altadena. „Die letzten Monate des Verlusts und der Vertreibung haben mich emotional sehr tief getroffen“, sagte er. „Aber das ist keine Entschuldigung.“

Kinderstar auf Abwegen

Sein Satz ging um die Welt: „Ich sehe tote Menschen.“ Haley Joel Osment erlangte weltweite Bekanntheit durch seine Rolle im Thriller „The Sixth Sense“. An der Seite von Hollywood-Größe Bruce Willis verkörpert der Kinderstar dort einen sensiblen Jungen mit übersinnlicher Begabung.

Osments nächster Gerichtstermin wird am 5. Januar 2026 stattfinden. Dann wird ein Richter entscheiden, ob er die Bedingungen der Auflagen eingehalten hat.