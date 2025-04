Warum „The Sixth Sense“-Star Haley Joel Osment verhaftet wurde

Der Schauspieler Haley Joel Osment wurde während seines Ski-Urlaubs verhaftet. Der Grund: Die Polizei musste gerufen werden, weil der Star in seinem betrunkenen Zustand öffentliches Ärgernis erregte. Hier die Hintergründe.

Was genau war los?

Die Szene spielte sich anscheinend im Skigebiet Mammoth Mountain in Kalifornien am 8. April ab, so die Infos laut „TMZ“. Als die Polizei eintraf, war der Schauspieler schon im Gewahrsam einer Ski-Patrouille. Die Beamten mussten den US-Amerikaner dann wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit und den Besitz einer kriminalisierten Substanz festnehmen. Was er bei sich trug, ist unklar und wird momentan untersucht. Ebenso bleibt unbestätigt, wer überhaupt die Polizist:innen alarmierte.

Keine lange Haft

Doch der 37-Jährige blieb letztlich nicht über Nacht in Haft, sondern konnte schon kurze Zeit später wieder entlassen lassen. Wie hoch hier die Kaution war, ist nicht bekannt. Plus: Ob Anklage erhoben wird, wird die Staatsanwaltschaft noch entscheiden müssen.

Sein Zuhause wurde während der Brände in L.A. zerstört

Bisher lief das Jahr für Haley Joel Osment wohl nicht so gut an. Denn wie „TMZ“ berichtete, wurde das Haus vom „The Sixth Sense“-Star bei den Bränden in Los Angeles vollständig zerstört. Wo der Mime in Zukunft wohnen wird, bleibt ein Rätsel. Auch wie es ihm momentan mental geht, ist unklar. Von Insider:innen wird lediglich von einer „schwierigen Lebensphase“ laut „TMZ“ gesprochen.

Zuletzt war Osment, der schon seit dem Kindesalter vor der Kamera stand, in „The Burbs“ und „Poker Face“ zu sehen.