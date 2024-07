Justin Timberlake macht jetzt Witze über seine Rausch-Fahrt

Zuvor den Tränen nahe, jetzt kann er lachen – Justin Timberlake scherzt über Trunkenheit am Steuer.

Am 17. Juni wurde Justin Timberlake in Sag Harbor, New York, wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Am 26. Juli soll er sich deshalb vor Gericht erklären. Für den Sänger anscheinend kein Grund zur Traurigkeit – im Gegenteil. Bei einem Konzert in Boston (29. Juni) scherzte der Angeklagte vor seinem Publikum über seine Fahrt im Delirium.

Justin Timberlake: „Ist heute Abend jemand hier, der Auto fährt?“

Am Samstagabend spielte Timberlake im Rahmen seiner „The Forget Tomorrow World Tour“ ein Konzert im TD Garden in Boston. Der Sänger war trotz seiner anstehenden Gerichtsverhandlung wegen seiner Rausch-Fahrt in bester Laune. „Ist heute Abend jemand hier, der Auto fährt? Und … nein, das war nur ein Spaß“, witzelte er zwischen zwei Songs – und die Menge lachte mit.

Auf Selbstmitleid folgt wohl Übermut

Am Freitagabend, eine Woche zuvor (21. Juni), sah es bei seiner Hit-Show in Chicago noch ganz anders aus. Sichtbar mit den Tränen kämpfend, sagte er dort ins Mikrofon: „Wir haben Höhen und Tiefen durchgestanden. Es war eine harte Woche! Aber ihr seid hier und ich bin hier – und nichts kann diesen Moment jetzt ändern.“ Weiter mit seinen Emotionen hadernd, schob er hinterher: „Ich weiß, dass es manchmal schwer ist, mich zu lieben … Aber ihr liebt mich immer noch und ich liebe euch auch.“

Nun möchte der Sänger den Skandal allerdings wohl lieber mit Humor nehmen, etwas anderes bleibt ihm auch nicht wirklich übrig, immerhin steht der große Tag erst noch bevor. Am 26. Juli, während Timberlake für zwei Auftritte in Krakau ist, soll er sich virtuell vor einem Gericht erklären. Was für eine Strafe ihm blüht, ist derzeit noch unklar. Wenn er auf freiem Fuß bleibt, dürfte der Sänger ab Ende Juli für einige Konzerte nach Deutschland kommen.

