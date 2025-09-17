„The Walking Dead“: Drehbuch-Supervisor Lacy stirbt nach Unfall mit Fahrerflucht

Lacy lag nach dem von einem Raser verursachten Unfall mit Verletzungen an Hirn und Wirbelsäule zunächst im Koma.

Drehbuch-Leiterin Amy Blanc Lacy ist infolge eines Unfalls mit Fahrerflucht verstorben. Sie starb am 5. September, vier Tage, nachdem ihr Auto in Atlanta von einem Raser erfasst wurde. Sie erlitt dabei Verletzungen an Gehirn und Wirbelsäule. Der Unfallfahrer floh zunächst vom Unfallort. Lacy war lange Jahre im Rahmen des Drehbuchs bei der Serie „The Walking Dead“ tätig.

Unfallfahrer stellt sich: Anklage wegen fahrlässiger Tötung

Wie „Deadline“ berichtete, raste der 31-jährige Unfallfahrer mit einer Geschwindigkeit von mehr als 90 Meilen pro Stunde (140 km/h) durch eine 45er-Zone (etwa 70 km/h), verlor die Kontrolle und rammte Lacys Prius. Er ließ seinen Hyundai Elantra am Unfallort zurück. Später stellte er sich im Gefängnis von Fulton County und wurde wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr, Fahrerflucht, rücksichtslosem Fahren und Geschwindigkeitsübertretung angeklagt.

In ihrem vorläufigen Bericht gab die Polizei von Atlanta laut „Deadline“ an, dass Polizeibeamte am Labor Day, dem 1. September, gegen 17:23 Uhr zur Ecke von Northside Parkway und Mount Paran Road gerufen worden seien und Lacy schwer verletzt vorgefunden hätten. Sie wurde demnach in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo sie dann vier Tage später starb.

Söhne Adrian und Oliver leicht verletzt

Ebenfalls verletzt wurden der 23-jährige Fahrer des Prius und ein weiterer männlicher Beifahrer (25). Die Polizei gab die Namen oder den Gesundheitszustand der beiden Männer nicht öffentlich bekannt. In einem Facebook-Beitrag von Lacys Nichte wurden die Männer jedoch als Lacys Söhne Adrian und Oliver identifiziert: Beide seien „wegen leichter Verletzungen behandelt und wieder entlassen worden.“

Lebenserhaltende Maßnahmen wegen Hirnverletzung eingestellt

In dem Post heißt es weiter, dass Lacy schwere Verletzungen am Gehirn und Rückenmark erlitten habe. „Sie fiel ins Koma und wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Nach reiflicher Überlegung und Rücksprache mit medizinischen Fachleuten trafen ihre Kinder und Angehörigen in Übereinstimmung mit Amys Wunsch die herzzerreißende Entscheidung, die lebenserhaltenden Maßnahmen einzustellen.“

Lacy war von 2011 bis 2020 als sogenannte „Script Supervisor“ für mehr als 135 Episoden der Serie „The Walking Dead“ tätig. Show-Leiter Scott M. Gimple äußerte seine Trauer über Lacys Tod auf der Plattform X:

Zuvor hatte sie an Fernsehserien wie „Halt and Catch Fire“, „MacGyver“, „Loki“ und „Kingdom Business“ gearbeitet. Ihr letzter Film war „The Great Lillian Hall“ aus dem Jahr 2024.

Auf „Go Fund Me“ ist ein Spendenaufruf eingerichtet worden, um Lacys Familie zu unterstützen. Dort sind bereits fast 60.000 US-Dollar zusammengekommen.