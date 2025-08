„The Walking Dead“-Star Kelley Mack stirbt mit 33 Jahren an Krebs

Leck mich am Arsch! So reagiert „South Park“ auf das Weiße Haus

„The Walking Dead“-Star Kelley Mack stirbt mit 33 an einem aggressivem Hirntumor.

Hollywood trauert um Kelley Mack. Die US-Schauspielerin starb am 3. August im Alter von 33 Jahren im Kreis ihrer Familie. Ihre Mutter Kristen und ihre Tante Karen waren an ihrem Sterbebett in Ohio dabei. Auf ihrem privaten Instagram-Account wurde die Todesnachricht öffentlich gemacht.

Schauspielerin litt an aggressivem Tumor

Mack litt seit Ende 2024 an einem sogenannten diffusen Midline-Gliom, einem besonders aggressiven Tumor im zentralen Nervensystem, der sowohl das Gehirn als auch Rückenmark befällt. Nach einer Gewebeprobe war die Schauspielerin auf einen Rollstuhl angewiesen. Auf der Plattform „CaringBridge“ hatte ihre Familie in den letzten Monaten regelmäßig Updates zu ihrem Zustand geteilt. „Sie war ein heller, leidenschaftlicher Lichtstrahl“, schreibt ihre Familie in einem bewegenden Statement auf Instagram. „Sie wird von so vielen Menschen schmerzlich vermisst. Worte können das kaum beschreiben.“

Das Statement der Familie auf Instagram:

Durchbruch in „The Walking Dead“

Kelley Mack wurde 1991 in Cincinnati geboren und studierte nach ihrem Abschluss an der Hinsdale Central High School Kameraarbeit in Kalifornien. Bereits als Kind sammelte sie erste Schauspielerfahrungen in Werbespots. Ihr Filmdebüt gab sie 2008 im Independent-Drama „The Elephant Garden“, das beim Tribeca Film Festival ausgezeichnet wurde.

Ihren Durchbruch feierte Mack 2018 in Staffel 9 von „The Walking Dead“. Als Addy war sie Teil der Hilltop-Kolonie, einer Jugendgruppe, die sich in fünf Episoden gegen die Zombie-Bedrohung behauptete. In einem Interview mit „Alternative Mindz“ sagte sie später: „Ich sollte ursprünglich nur in zwei Folgen dabei sein. Ich war dankbar, dass es letztlich fünf wurden.“

Rollen in „Chicago Med“, „9-1-1“ und Kino-Produktionen

Neben der Zombie-Serie spielte Mack unter anderem in „Chicago Med“ (als Penelope Jacobs) und in der Erfolgsserie „9-1-1“. Auch auf der Kinoleinwand war sie präsent, etwa im Psychothriller „Broadcast Signal Intrusion“ oder der Indie-Produktion „Delicate Arch“. In der animierten Marvel-Produktion „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ übernahm sie ein Voiceover für die Figur Gwen Stacy (gesprochen von Hailee Steinfeld). Zuletzt war sie noch im Juni 2025 in der britischen Komödie „Universal“ mit Joe Thomas („The Inbetweeners“) zu sehen.