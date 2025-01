Keller Fornes: „The Walking Dead“-Star mit 32 Jahren verstorben

Wie jetzt bekannt geworden ist, verstarb der Serienstar bereits im Dezember.

Keller Fornes ist tot. Der texanische Schauspieler wurde 32 Jahre alt. Medienberichten zufolge soll er bereits am 19. Dezember 2024 verstorben sein. Die Todesursache ist aktuell nicht bekannt. Er hinterlässt seine Frau Margie sowie seine Eltern und Brüder.

Filmwelt trauern um Fornes

Der Mime, der sich mit Auftritten in „The Walking Dead“ und auch „County Rescue“ einen Namen machte, wird in der Filmwelt schwer vermisst. Great American Family, wo „County Rescue“ in den USA ausgestrahlt wird, vermeldete zum Tod von Keller Fornes, er sei ein „besonderer Mensch und Schauspieler, Autor und Regisseur sowie Sänger und Musiker“ gewesen.

Und weiter schrieben sie via Social Media: „Seine Energie und sein Enthusiasmus haben alle, mit denen er hier bei Great American Media gearbeitet hat, sowie die Schauspieler und die Crew von ‚County Rescue‘ beflügelt.“ Sowie: „Unsere Gebete sind bei seiner Familie und allen, die er berührt hat.“

Instagram-Post zum Tod von Keller Fornes:

Auch Schauspielkollegin Julia Reilly teilte im Internet mit: „Wir vermissen dich.“