Beyoncé wurde beklaut – USB-Sticks mit unveröffentlichter Musik weg

Beyoncé ist aktuell auf großer „Cowboy Carter“-Tour. Nach Auftritten in Paris und London performt sie jetzt ihre Show in den USA. Nun sollen am 8. Juli, kurz bevor die Musikerin mit ihren Gigs in Atlanta begonnen hat, Unbekannte bisher unveröffentlichte Musik und andere sensible Informationen gestohlen haben.

Alles aus einem Mietwagen entwendet

Zwei Mitarbeiter von Beyoncé, Choreograf Christopher Grant und Tänzer Diandre Blue, erklärten gegenüber der Polizei, dass sie ihr Mietauto auf einem Parkdeck in Atlanta abgestellt hatten. Nachdem sie laut Berichten von „Spiegel“ eine Stunde später wieder zum Auto zurückgekommen waren, stellten sie fest, dass jemand den Kofferraum aufgebrochen hatte. Neben diversen Kleidungsstücken, Kopfhörern und Laptops wurden außerdem zwei Koffer samt vertraulichen Dokumenten gestohlen.

In den besagten Koffern befanden sich laut „Spiegel“ fünf USB-Sticks mit Material sowie Setlists für ihre Konzerte. Außerdem soll auf den Festplatten auch unveröffentlichte Musik von Beyoncé gespeichert gewesen sein.

Haftbefehl gegen Verdächtigen

Die Polizei in Atlanta soll „Spiegel“ zufolge nun bereits einen Haftbefehl gegen einen Verdächtigen erlassen haben. Bei der Untersuchung des Mietwagens habe man unter anderem zwei Fingerabdrücke gefunden. Außerdem soll eine Sicherheitskamera den Vorfall aufgenommen haben. Mit einer App ließen sich darüber hinaus die gestohlenen Kopfhörer sowie die Laptops lokalisieren. Konkretere Informationen wurden dazu jedoch nicht öffentlich gemacht.

Mehr zur „Cowboy Carter“-Tour

Bereits Ende April 2025 startete die Sängerin die große Tour zu ihrem zuletzt veröffentlichten Album COWBOY CARTER. Nach mehreren Shows in Los Angeles ging es für die Musikerin rüber nach Europa, wo sie mehrfach in London und Paris spielte. Nach den Konzerten in Atlanta reist Beyoncé abschließend noch nach Las Vegas.