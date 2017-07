„The Walking Dead“: Stuntman nach Sturz am Set gestorben

Die Dreharbeiten zur 8. Staffel der Zombie-Serie „The Walking Dead“ sind derzeit unterbrochen. Der Hintergrund ist tragisch: Ein Stuntman verletzte sich so sehr, dass er zuerst ins Krankenhaus eingeliefert wurde und kurz darauf verstarb. John Bernecker hieß der Mann, der laut einer Mitteilung des zuständigen US-Senders AMC sein Leben verlor.

#TWD stuntman John Bernecker has died due to a horrible incident on set. Our thoughts and prayers are with his family. Rest In Peace. pic.twitter.com/gumI6TIs9E

— The Walking Dead (@TWDBreakingNews) 14. Juli 2017