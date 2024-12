The Weeknd hält Ariana Grande in „Wicked“ für „fantastisch“

The Weeknd sorgt schon mal für etwas mehr Neugier auf die Hexen von „Oz“.

The Weeknd hat Ariana Grandes Performance im Streifen „Wicked“ gelobt. In der inszenierten Filmadaption des Musicals „Wicked – Die Hexen von Oz“ spielt die Schauspielerin und Sängerin die „gute Hexe des Nordens“ namens Glinda.

„Das war fantastisch“

Am 5. Dezember teilte der kanadische Sänger, der mit bürgerlichem Namen Abel Makkonen Tesfaye heißt, eine Instagram-Story. Zu einem Bild von Grande, die an der Seite der „bösen Hexe“ Elphaba (gespielt von Cynthia Erivo) steht, schreibt er: „Das war fantastisch, Glückwunsch @arianagrande. So stolz.“

Grande und The Weeknd haben zusammen schon mehrere Songs veröffentlicht. So „Love Me Harder“ von 2014, „Off The Table“ von 2020, sowie der The-Weeknd-Remix „Save Your Tears“ von 2021. Außerdem sang die 31-Jährige 2023 auch The Weeknds Track „Die For You“ neu ein.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sogar Camila Cabello kann nicht aufhören mitzusingen

Was Grandes und Erivos Rollen in „Wicked“ angeht, so treffen die Schauspielerinnen auch von anderen Seiten auf positive Resonanz. Die Musikerin Camila Cabello lobte in einer Instagram-Story öffentlich: „Ihr wart brillant, Ariana Grande und Cynthia Erivo“, schrieb sie dort. „Kann nicht aufhören, zuzuhören und zu singen.“ Dazu ein Video, wie die „Shameless“-Künstlerin tatsächlich zu einem Lied des Films mitsingt. Cabellos Story wurde seitdem auch auf der Plattform X verbreitet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

So gut lief „Wicked“ an

Das verfilmte Musical, dessen Fortsetzung übrigens für das Jahr 2025 vorgesehen ist, schien bisher gut zu laufen. So habe „Wicked“ laut „NME“ bei seinem Debüt bereits 114 Millionen US-Dollar (107.775.600 Euro) im Inland und 164,2 Millionen US-Dollar (155.234.680 Euro) weltweit für Universal Pictures eingeholt. In Deutschland erscheint der Film erst am 12. Dezember 2024 auf der großen Leinwand.