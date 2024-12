Neues Album von Depeche Mode? Dave Gahan spricht Klartext

Dave Gahan und Bandkollege Martin Gore haben bereits über neues Material gesprochen. Aber der Flow ist derzeit ein anderer.

Dave Grahan hat durchblicken lassen, wie es um künftige Projekte von Depeche Mode nach ihrem letzten Album „Memento Mori“ steht.

In einem Interview sprach der Sänger über seine derzeitigen Kompositionsversuche und dass er noch eher herumprobiere, als wirklich etwas Handfestes aufzuzeichnen. „Ich versuche absichtlich, in dieser Hinsicht kreativ keine Pläne zu haben“, sagte Grahan „NME“. „Ich nehme die Gitarre in die Hand und probiere vor mich hin, und wenn ich eine kleine Akkordfolge höre, hole ich mein iPhone heraus und nehme sie auf.“

Aktuell fokussiere er sich als ausführender Produzent außerdem eher auf die musikalische Karriere seiner Tochter Stella Rose Gahan, die im November europaweit auf Tour war. „Ich bin der Vater, also glauben Sie mir – sie stellt die Wände auf und sagt mir, ich soll mich zurückhalten!“, gab der 62-Jährige zu. „[Ich versuche], ein wenig Einfluss zu nehmen, aber sie hat ihr eigenes Ding am Laufen. Sie hat eine sehr kraftvolle Stimme, die ich schon erkannte, als ich noch sehr jung war. Ich war schockiert, als ich sie in ihrem Zimmer einen Billie Holiday-Song singen hörte, als ich vorbeiging. Die Intonation, der Ton, alles war erstaunlich.“

Neues Album mit Depeche Mode? Abwarten…

Doch könnten nicht vielleicht in Kombination mit Martin Gore die ersehnten Lieder aus Grahan heraussprudeln? Auch dazu äußerte sich der Sänger: „Martin und ich haben geredet. Wir haben uns kürzlich gesehen, und es war wirklich schön. Wir haben einige Zeit in Italien verbracht, wo [der niederländische Fotograf und Filmregisseur] Anton Cobijn und seine Frau ihr Ehegelübde an einem wirklich schönen Ort in der Nähe von Rom erneuert haben.“

Aber auch Gore scheint sein Hauptaugenmerk momentan nicht auf Musik zu richten. „Wir hatten eine wirklich schöne Zeit ohne jeglichen Arbeits- oder Showdruck“, verriet Grahan. „Ich habe Martin tatsächlich gefragt, ob er geschrieben hat, und er meinte: ‚Nein!‘.“ Er ergänzte: „Das ist normal – vor allem, wenn man ein paar Jahre lang intensiv geschuftet hat. Es braucht eine Weile. Abwarten und sehen. Ich würde nicht ausschließen, dass wir irgendwann zusammenkommen, aber im Moment ist das nicht geplant.“