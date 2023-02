The Weeknd und Ariana Grande hauchen „Die For You“ neues Leben ein

Foto: Getty Images for iHeartMedia, Kevin Mazur. All rights reserved.

The Weeknd und Ariana Grande bei den „iHeartRadio Music Awards" in Los Angeles, Kalifornien, 2021.

Am Freitag (24. Februar) hat The Weeknd einen Remix seines erstmal 2016 erschienenen Songs „Die For You“ veröffentlicht– gemeinsam mit Ariana Grande. Sie hatte die Zusammenarbeit schon am 21. Februar angedeutet. Ein TikTok-Video zeigte sie dabei, wie sie ihren Part im Studio bearbeitete.

Es ist bereits das zweite Mal, dass The Weeknd dem Song von seinem Album STARBOY zu neuer Popularität verhilft. 2021, zum fünften Jubiläum der Platte, veröffentlichte er ein vorher unbekanntes, durch die Serie „Stranger Things“ inspiriertes Musikvideo zu seinem Hit.

Zusätzlich ist es auch das zweite Mal, dass Ariana Grande als Remix-Partnerin für einen Song des R&B-Sängers aus Toronto auftritt. 2021 arbeiteten beide an der Neuauflage von „Save Your Tears“ zusammen. Dieser war ursprünglich 2020 auf AFTER HOURS erschienen. Seit sich beide 2014 auf Grandes „Love Me Harder“ vom Album MY EVERYTHING und 2020 dann für den POSITIONS-Track „off the table“ trafen, hat sich die Kombination offenbar als Erfolgsgarantie etabliert.

Ihr TikTok-Video vom 21. Februar überschrieb die 29-Jährige mit dem Hinweis, sie hätte am selben Tag bereits 14 Stunden am Set verbracht. Dies bezieht sich auf die andauernden Dreharbeiten für die Filmadaption des Broadway-Musicals „Wicked“, einer Umsetzung der Geschichte „Die Hexen von OZ“, in der Grande die gute Hexe Glinda spielen wird.

Ab Juni wird The Weeknd mit dem Album AFTER HOURS in Europa und Lateinamerika auf Tour sein. Im Juli und August kommt er für insgesamt vier Konzerte nach Deutschland. Diese werden in Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg stattfinden.