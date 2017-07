„This Isn’t The Place“: Hört hier einen neuen Song der Nine Inch Nails

Am Freitag erscheint eine neue EP der Nine Inch Nails. Sie trägt den schönen Titel „Add Violence“. Eben das – Gewalt hinzufügen – kann man auch auf der Maschine im neuen Video zu „This Isn’t The Place“. Die sieht erst wie ein Verstärker aus, scheint aber wahlweise ein analoges Messinstrument von Schema-F-Psychologen oder ein Folterwerkzeug zu sein. Die ein oder andere Selbstreferenz, zum Beispiel in Form einer Tablettenpackung, haben die Nine Inch Nails ebenfalls im Clip platziert.

„This Isn’t The Place“ ist einer von fünf neuen Tracks, die digital bereits vorbestellbar sind und ab dem 21. Juli auch auf Vinyl zu hören sein werden.

Die Tracklist von „Add Violence“ der Nine Inch Nails:

01. Less Than

02. The Lovers

03. This Isn’t the Place

04. Not Anymore

05. The Background World

„Add Violence“ ist die zweite von drei angekündigten EPs von Trent Reznors Nine Inch Nails. Im Dezember erschien „Not The Actual Events“, die dritte EP soll noch im Laufe dieses Jahres folgen. Ihr letztes „richtiges“ Album HESITATION MARKS erschien 2013.