Nine Inch Noize: Nine Inch Nails & Boys Noize kündigen „HALO 38“ an

Surprise-Drop vor Coachella 2026: Nine Inch Nails & Boys Noize kündigen eine gemeinsame Platte für den 17. April an.

Kurz vor ihrem Auftritt beim Coachella Festival 2026 haben Nine Inch Nails und Boys Noize überraschend ein gemeinsames Album angekündigt. Das Projekt trägt den Namen Nine Inch Noize und die Platte erscheint bereits am 17. April 2026.

Die Ankündigung erfolgte am 8. April über die Instagram-Accounts beider Acts. Das Album trägt die Katalognummer HALO 38 und reiht sich damit in die durchnummerierte Veröffentlichungschronologie von Nine Inch Nails ein.

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Zusätzlich tauchte auf der Zufahrtsstraße nach Indio, Kalifornien – dem Veranstaltungsort des Coachella Festivals – ein Billboard mit dem Projektnamen auf. Der gemeinsame Auftritt von Nine Inch Nails und Boys Noize unter dem Banner Nine Inch Noize ist für Samstag, den 11. April, auf der Sahara Stage geplant.

Eine gewachsene Zusammenarbeit

Die Ankündigung einer gemeinsamen Sache von Nine Inch Nails und Boys Noize hat eine Vorgeschichte: 2024 wurde Boys Noize damit beauftragt, den von Trent Reznor und Atticus Ross komponierten Soundtrack zu Luca Guadagninos Spielfilm „Challengers“ zu „dekonstruieren und neu zu interpretieren“. Daraus entstand eine eigenständige Neubearbeitung des Scores. Anschließend arbeiteten beide Seiten zusammen am Soundtrack zu „TRON: Ares“, der 2025 veröffentlicht wurde.

Und bei der „Peel It Back“-Tournee von Nine Inch Nails im vergangenen Jahr war Boys Noize ebenfalls dabei: Der deutsche DJ und Produzent spielte Remixe von einer kleineren zweiten Bühne inmitten des Publikums.

Reznor zur Zukunft von Nine Inch Nails

Beim Abschlusskonzert der „Peel It Back“-Tour hatte Frontmann Trent Reznor frühere Aussagen über die Zukunft der Band klargestellt, die zuvor für Spekulationen gesorgt hatten. Er betonte, dass das Ende der Tournee nicht das Ende der Gruppe bedeute: Zwar seien derzeit keine weiteren Konzerte geplant, doch schließe das eine erneute Tournee nicht aus.

Drummer-Wechsel mit den Foo Fighters

Abseits der neuen Zusammenarbeit gab es zuletzt auch personelle Veränderungen bei Nine Inch Nails: Schlagzeuger Ilan Rubin verließ die Band 2025, um bei den Foo Fighters einzusteigen. Im Gegenzug wechselte Josh Freese von den Foo Fighters zu Nine Inch Nails. Rubin äußerte sich positiv über den Tausch und bezeichnete ihn als „offensichtlich großartige Fügung“.