Foo Fighters stellen neuen Drummer vor: Ilan Rubin übernimmt

Die Foo Fighters haben einen neuen Schlagzeuger – und es ist kein Unbekannter.

Die Band rund um Dave Grohl hat seinen nächsten Drummer gefunden: Ilan Rubin wird künftig für die Foo Fighters hinter dem Schlagzeug sitzen. Seit 2009 spielt er als Tour-Schlagzeuger für Nine Inch Nails und wurde 2020 gemeinsam mit der Band in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Damals war er mit 32 Jahren der jüngste Musiker, dem dies gelang. Darüber hinaus ist Rubin Mitglied der Band Angels & Airwaves und arbeitet regelmäßig mit Filmkomponist Danny Elfman zusammen.

Ersatz für Josh Freese

Der Wechsel erfolgt rund zwei Monate nach dem Ausstieg von Josh Freese im Mai, der seit 2023 bei den Foo Fighters gespielt hatte. Freese war als Nachfolger des verstorbenen Taylor Hawkins zur Band gestoßen. Hawkins war im März 2022 verstorben.

Nur ein vorübergehender Spaß?

Ob Ilan Rubin festes Mitglied der Band wird oder lediglich für die anstehenden Live-Termine verpflichtet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Laut „The Hollywood Reporter“ hatte Rubin seine Verpflichtung bei Nine Inch Nails ursprünglich bis Ende dieses Jahres zugesagt. Zuletzt habe er Frontmann Trent Reznor jedoch darüber informiert, dass er ein Angebot einer anderen Band angenommen habe.

Fliegender Wechsel

Zeitgleich mit Rubins Wechsel zu den Foo Fighters kehrt Josh Freese zu Nine Inch Nails zurück. Die Band bestätigte dies über soziale Medien und veröffentlichte ein Foto in ihrer Instagram-Story von Freese mit dem Kommentar „Let’s fucking go“. Dieser teilte einen Screenshot der Story auf seinem Instagram-Account.

Freese war bereits von 2005 bis 2008 Live-Schlagzeuger bei Nine Inch Nails.

Anerkennung für Josh Freese

Anfang Juli veröffentlichten die Foto Fighters mit „Today’s Song“ ein neues Lied anlässlich ihres 30-jährigen Bandjubiläums. In einem offenen Brief bedankte sich Frontmann Dave Grohl in diesem Zuge bei Josh Freese für seine Zeit in der Band und erinnerte an die enge Verbindung zu Taylor Hawkins. Eine offizielle Vorstellung von Ilan Rubin durch die Foo Fighters steht bislang noch aus.