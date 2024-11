Erst Mitte September stieg Stefan Raab gegen die Profiboxerin Regina Halmich in den Ring und nutzte die Gelegenheit, um sein Comeback in der Unterhaltungsbranche anzukündigen. Seither moderiert der Entertainer die neue TV-Sendung „Du gewinnst hier nicht die Million!!!“ und lädt neben fünf Kandidat:innen auch immer einen prominenten Gast ein. In der nächsten Folge wird Thomas Gottschalk den 58-Jährigen unterstützen. Ob das gut geht?

Thomas Gottschalk als Spielleiter

Am Mittwoch (6. November) teilte Thomas Gottschalk auf seinem Instagram-Profil ein Video, in dem er Einblicke hinter die Kulissen von Stefan Raabs Show gibt. Der 74-Jährige wird nämlich als sogenannter Spielleiter fungieren und auf Fairness achten. Außerdem wird er die jeweiligen Spielregeln erklären und dafür sorgen, dass die Teilnehmer:innen sie verstehen. Weshalb Gottschalk sich dafür entschied, bei der Sendung dabei zu sein, erklärt der Moderator in der Bildunterschrift des besagten Videos selbst:

„Es gibt vier Gründe, warum ich heute Abend bei Stefan Raab auftrete: Erstens mag ich den Mann. Zweitens ist das meine einzige Chance, endlich mal gemeinsam mit Gülcan Kamps in einer Show aufzutreten. Drittens fühle ich mich mit meinem Buch „Ungefiltert“ in den SPIEGEL Top 10 ganz wohl und will da bleiben. Und viertens hat der Pusher von Stefan dem Kai Pflaume bei Instagram ne Menge Follower gebracht, die bei mir besser aufgehoben wären!“

Also ein weiterer Buch-Boost für Gottschalk durch Raabs Show? Wie die beiden nebeneinander funktionieren werden, bleibt abzuwarten.

Zuvor schlüpften unter anderem Elton, Sophia Thomalla, Frauke Ludowig und Jan Köppen in die Rolle des Spielleiters. Die Folge mit Thomas Gottschalk wird am 6. November um 20.10 Uhr auf RTL+ ausgestrahlt. Ob das Format die PR-Frischekur geben wird, die Gottschalk aktuell so dringend gebrauchen könnte, ist aber fraglich.