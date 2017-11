„Thor 3“-Cameos: So kam die irre Theater-Szene voller Gastauftritte zustande

Aktuell dominiert „Thor 3: Tag der Entscheidung“ die deutschen sowie die amerikanischen Kinocharts. Der Film strotzt nur so voller Humor, ernste Action wird oft gegen Slapstick ausgetauscht, was nicht allen gefallen hat (uns übrigens überhaupt nicht). Eine Szene sorgte allerdings für a.) Staunen angesichts Marvels exzellenter Kontakte und b.) für viele Lacher der Überraschung. Es geht um die Szene, in der Loki (Tom Hiddleston) ein Theaterstück anschaut, in dem Schauspieler Thor (Chris Hemsworth), Loki und Odin (Anthony Hopkins) ersetzen.

Die Szene war vor allem deshalb überraschend und witzig, weil Regisseur Taika Waititi viel Prominenz für Mini-Auftritte ans Set geschleppt hat. So wurde Thor in der Szene von Luke Hemsworth gespielt, dem Bruder des eigentlich Hauptdarsteller. Odin wurde derweil von Sam Neill übernommen, der bereits bei „Hunt for the Wilderpeople“ mit Regisseur Waititi zusammenarbeitete.

Die größte Überraschung war aber, dass Marvel Matt Damon für eine Mini-Auftritt als Loki gewinnen konnte. In einem Meeting besprachen Chris Hemsworth, Produzent Kevin Feige und Waititi die Szene, sie suchten nach dem dritten Cameo. „Was ist, wenn ich einfach meinen Kumpel Matt frage?“, soll Hemsworth vorgeschlagen haben. Und der hat anscheinend schnell zugesagt und die ungewöhnlich Star-gespickte Szene ermöglicht.