Timothée Chalamet besucht seinen eigenen Doppelgänger-Contest

Dem Gewinner winkte eine Preisgeld von 50 US-Dollar. Eines seiner Ebenbilder wurde sogar von der Polizei verhaftet.

Dutzende junge Männer mit dunklem Lockenhaar und markanten Gesichtszügen fanden sich am Sonntagnachmittag (28. Oktober) im Washington Square Park in New York City zusammen, um den besten Doppelgänger von Timothée Chalamet zu ermitteln. Die große Überraschung für alle Anwesenden: Der Schauspielstar gab sich selbst die Ehre und tauchte irgendwann inmitten der Menge auf.

In der ganzen Stadt verteilte Flyer hatten die Veranstaltung in den Wochen zuvor angekündigt. Schließlich sagten auf der Online-Plattform Partiful, über die man Gästelisten generieren und eingeladene Personen über Neuigkeiten informieren kann, mehr als 2.500 Personen zu. Dem Gewinner wurde ein Geldpreis von 50 US-Dollar versprochen. Doch obendrauf konnten letztlich noch jede Menge Selfies mit dem echten Schauspieler gemacht werden.

Viele Chalamets sorgen für Aufruhr

Nur ein paar Minuten nach Wettbewerbsstart verhaftete die Polizei eines der Chalamet-Abbilder, der Grund sei der „Variety“ zufolge nicht bekannt gewesen. Etwa eine halbe Stunde später folgte der nächste, freudigere, Aufreger: Das Original höchstpersönlich hatte sich – getarnt mit schwarzer Maske und Baseballkappe – dazugeschlichen. Als er hinter zwei posierenden Jungs gelangt war, offenbarte er sein Gesicht und erntete dafür lautes Kreischen.

Für die Ermittlung von Chalamet 2.0 stellten sich die Teilnehmer, zum Teil im Willy-Wonka-Kostüm, den Besucher:innen des Lookalike-Contests, um entweder die Rufe „Nooo“ oder „Yeeah“ zu ernten. Am Ende wurde laut „Variety“ der College-Student Miles Mitchell aus Staten Island zum Sieger gekürt.

Veranstalter äußert sich auf Social Media

Das NYPD löste die Veranstaltung letztendlich auf und verhängte gegen den Organisator Anthony Po wegen fehlender Genehmigungen eine Geldstrafe von 500 US-Dollar. Dieser schrieb später auf X: „Ich stand hinter dem Timothee-Chalamet-Lookalike-Wettbewerb. Danke an meinen größten Fan (Timothee), dass er gekommen ist.“

Er kommentierte ebenfalls die Verhaftung des einen Teilnehmers: „Wenn jemand herausfindet, wer er ist, werde ich jede Geldstrafe bezahlen, die er bekommen hat.“