Tina Turner ist tot: Fragen zur Todesursache

Tina Turner starb Berichten zufolge am 24. Mai 2023 nach langer Krankheit in Küsnacht. Die Soul-Legende, die unter anderem mit den Songs „What‘s Love Got To Do With It?“, „Proud Mary“ und „We Don‘t Need Another Hero“ große Charterfolge feiern konnte, wurde 84 Jahre alt.

Foto: Redferns. Rob Verhorst. All rights reserved.