Tom Cruise: Damit stellt er einen absurden Weltrekord auf

Schauspieler Tom Cruise ist dafür bekannt, dass er Action-Stunts in seinem Filmen gern selbst übernimmt. Im achten Teil der Filmreihe „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ springt der Hollywoodstar mit einem in Brennstoff getränkten Fallschirm, der anschließend angezündet wird, aus einem Hubschrauber. Ganze 16-mal stürzt sich Cruise mit dem brennenden Fallschirm in die Tiefe – und stellt damit einen Guinness-Weltrekord auf.

„Tom spielt nicht nur Actionhelden – er ist ein Actionheld!“

Craig Glendale, Chefredakteur bei Guinness World Records, singt in einem Statement eine regelrechte Lobeshymne auf den Schauspieler. Ein großer Teil des Erfolgs von Tom Cruise sei auf seine absolute Fokussierung auf Authentizität und das Überschreiten der Grenzen dessen, was ein Hauptdarsteller leisten kann, zurückzuführen. Es sei für ihn eine Ehre, seine völlige Furchtlosigkeit mit diesem neuen Guinness-Weltrekordtitel anerkennen zu dürfen.

16 Fallschirmsprünge ohne Risiko

Tom Cruise teilte auf der Plattform X ein Video zu den Dreharbeiten und Vorbereitungen des Stunts. Dabei ist zu sehen, wie der Schauspieler und das Team den Ablauf des Stunts besprechen. Auch die Funktionsweise des brennenden Fallschirms wird im Video offengelegt. Selbstverständlich würde man bei diesem Stunt keine Risiken eingehen, sagt Cruise mit einem Grinsen im Gesicht. Ein Reservefallschirm garantiert dabei die sichere Landung nach dem Abbrennen des ersten Fallschirms.

Trotz Weltrekord: Stunts sind nichts Neues für Tom Cruise

Dass der Schauspieler regelmäßig seine eigenen Stunts übernimmt, ist keine Neuigkeit mehr. In den mittlerweile acht Filmen der „Mission: Impossible“-Reihe spielt Cruise den den Agenten Ethan Hunt, der sich weltweit immer wieder in gefährliche Undercover-Missionen stürzt.

Der neueste Teil der Reihe startete am 21. Mai 2025 in den deutschen Kinos und zieht erneut etliche Action-Fans an.