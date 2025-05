Tom Cruise bestätigt: „Top Gun 3“ ist in Arbeit

35 Jahre hatte es gebraucht, bis die Fortsetzung von „Top Gun“ auf die Leinwand kam – und das mit großem Erfolg. „Top Gun: Maverick“ spielte 2022 weltweit 1,5 Milliarden US-Dollar ein und wurde unter anderem von Steven Spielberg als Rettung des Kinos nach der Corona-Pandemie gefeiert. Nun gibt Schauspieler Tom Cruise ein Update zum dritten Teil der Action-Filmreihe und diesmal soll es deutlich schneller gehen.

Teil 3 ist geplant: Rückkehr von bekannten Gesichtern

Bereits 2024 hatte „The Hollywood Reporter“ berichtet, dass Tom Cruise seine Rolle als Pete „Maverick“ Mitchell in einem dritten Film erneut übernehmen wolle. Auch Glen Powell und Miles Teller sollen in ihren Parts zurückkehren. Regisseur Joseph Kosinski sei ebenfalls wieder mit an Bord.

Am 15. Mai äußerte sich Tom Cruise in der „Today Show Australia“ erstmals selbst zum Projekt und bestätigte: „Top Gun 3“ wird kommen – befindet sich aber noch in einer frühen Entwicklungsphase. „Ja, wir denken über viele verschiedene Geschichten nach und sprechen darüber, was wir machen könnten und was möglich ist“, sagte der 62-Jährige.

„Es hat 35 Jahre gedauert, bis ich Top Gun: Maverick hinbekommen habe, also all diese Dinge, an denen wir arbeiten – wir sprechen über Days of Thunder und Top Gun: Maverick“, erklärte Cruise weiter.

Tom Cruise: „Ich werde nie aufhören“

Gerade erst feierte ein Film aus Tom Cruises zweiter großer Filmreihe Premiere: „Mission: Impossible – The Final Reckoning“, der beim Filmfestival in Cannes eine fünfminütige Standing Ovation erhielt. Es soll der letzte Teil der über acht Filme umfassenden Reihe sein.

Doch mit dem Filmemachen aufhören? Das kommt für Tom Cruise nicht infrage. „Ich werde nie aufhören“, sagte er dem „The Hollywood Reporter“. Und fügt hinzu: „Ich werde nie aufhören, Action zu machen, ich werde nie aufhören, Dramen und Komödien zu drehen – ich freue mich darauf.“